Nova Odessa intensifica ações de limpeza urbana com ação conjunta de setores

Medidas visam enfrentar o acúmulo de resíduos, galhos e mato alto no período de chuvas e garantir uma cidade mais limpa e segura para todos

Diante do crescimento da vegetação e do acúmulo de resíduos comuns no início do ano, a Prefeitura de Nova Odessa, por meio de uma força-tarefa, está intensificando os serviços de limpeza e manutenção urbana em toda a cidade. A ação conjunta envolve a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, a Coden Ambiental, a Defesa Civil e o setor de Zoonoses.

Nesta terça-feira (6), os representantes das pastas se reuniram para alinhar e potencializar os trabalhos, que já estão em andamento desde a última segunda-feira (5). As equipes municipais estão atuando no recolhimento de galhos de árvores caídos, entulho e materiais volumosos (como sofás, colchões e móveis) descartados irregularmente em vias públicas. A organização e a gestão das lixeiras espalhadas pela cidade também fazem parte da operação.

Combate ao descarte irregular

A Administração Municipal reforça que o descarte irregular de resíduos é uma infração sujeita a notificação e multa. A Secretaria do Meio Ambiente mantém fiscais percorrendo as ruas para averiguar e autuar nessas situações. A equipe também monitora terrenos e calçadas com mato alto que podem trazer riscos à saúde e à segurança.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, destaca a importância da parceria com a comunidade. “A cidade limpa é um compromisso da gestão municipal, porém, a população precisa fazer a parte dela encaminhando seus resíduos aos locais corretos”, afirmou.

Nova Odessa conta com pontos gratuitos para o descarte ambientalmente adequado:

Para materiais recicláveis (papéis, plásticos, metais e vidros)

• LEV Parque Ecológico Isidoro Bordon: Rua João Bolzan, 475, Mathilde Berzin.

• LEV Bosque Manoel Jorge: Rua 15 de Novembro, s/n, Jardim Santa Rosa.

Para materiais inservíveis e volumosos (restos de construção, móveis, eletrodomésticos, madeira, galhos e óleo de cozinha)

• Ecoponto do Triunfo: Av. Frederico Hansen, 263 – Parque Triunfo (ao lado da Estação de Captação de Água da Coden).

• Ecoponto do Monte das Oliveiras: Rua Vilhelms Rosenbergs, esquina com Rua Aristides Réstio, s/n – Jardim Monte das Oliveiras.

