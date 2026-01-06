Mackenzie Campinas abre as inscrições para o vestibular 2.0

Os candidatos podem concorrer às vagas com as notas do ENEM dos anos de 2022 a 2024

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2.0 do Vestibular Mackenzie campus Campinas.

Os candidatos podem realizar sua inscrição até o dia 15 de janeiro de 2026.

O valor da taxa é de R$200 e os candidatos podem ingressar usando as suas notas do ENEM de 2024, 2023 ou 2022. O vestibular será aplicado no dia 22 de janeiro de 2026.

O processo seletivo oferece vagas para os cursos de Administração, Direito, Engenharia Civil e Engenharia de Produção. Todos com o compromisso na qualidade de ensino.

A UPM é considerada a melhor instituição privada do estado de São Paulo, segundo o Ranking Universitário Folha 2024 (RUF) e garante excelência na formação do aluno. Com um ensino aliado à inovação e tradição, os alunos concluem a graduação com 70% de empregabilidade.

Sobre a Universidade Presbiteriana Mackenzie

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) foi eleita como a melhor instituição de educação privada do Estado de São Paulo em 2025, de acordo com o Ranking Universitário Folha 2025 (RUF). Segundo o ranking QS Latin America & The Caribbean Ranking, o Guia da Faculdade Quero Educação e Estadão, é também reconhecida entre as melhores instituições de ensino da América do Sul. Com mais de 70 anos, a UPM possui três campi no estado de São Paulo, em Higienópolis, Alphaville e Campinas. Os cursos oferecidos pela UPM contemplam Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, Extensão, EaD, Cursos In Company e Centro de Línguas Estrangeiras.

