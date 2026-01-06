Marcos Caetano quer mais cadeira de rodas para pacientes do Hospital Municipal

Leia + sobre política regional

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências sobre a disponibilidade de cadeira de rodas, cadeira de banho e outros equipamentos para uso dos pacientes no Hospital Municipal.

O parlamentar afirma que recebeu relatos de familiares de pacientes sobre a falta dos equipamentos o que tem tem gerado transtornos, dificultado a locomoção segura dos pacientes e, consequentemente, comprometido a recuperação e o conforto durante o tratamento. “Estou solicitando oficialmente à Direção do Hospital Municipal, informações sobre a situação atual desses equipamentos e as providências adotadas para garantir mais segurança, conforto e dignidade aos pacientes internados”, comenta Marcos.

No documento, o autor questiona se a prefeitura possui uma previsão para a aquisição de novos equipamentos e se a administração tem o registro da quantidade de cadeiras de rodas e cadeiras de banho. O requerimento será discutido e votado em plenário durante sessão ordinária e se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP