Vereadora Roberta Lima conhece programa Castra+ São Paulo

A vereadora Roberta Lima (PRD) participou na segunda-feira (5) de uma reunião na cidade de Indaiatuba para conhecer o programa Castra+ São Paulo, desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente e o Governo Federal, com a Dra. Raphaella Miranda, médica veterinária responsável pelo programa.

De acordo com a parlamentar, o programa tem como objetivo oferecer castrações gratuitas de cães e gatos em municípios paulistas, por meio de unidades móveis equipadas com centro cirúrgico veterinário. “ Essa ação vai contribuir para o controle populacional de animais, a redução do abandono e o fortalecimento das políticas públicas de proteção e bem-estar animal”, ressaltou Roberta.

Durante o encontro, foram apresentados os resultados já alcançados pelo programa, e foram discutidas também as etapas necessárias para viabilizar sua implantação em novos municípios. “A reunião teve como foco principal a possibilidade de trazer o Castra+ São Paulo para a cidade de Americana, ampliando o acesso da população a um serviço essencial de saúde pública e proteção animal”, destacou.

