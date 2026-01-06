O mês de dezembro – que concentra duas das maiores datas comerciais do ano, Natal e Ano Novo, além de parte das férias escolares – impulsionou o comércio de produtos e serviços em todo o Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Dados apurados pelo Itaú Unibanco apontam um crescimento de 10% nas vendas realizadas no país entre os dias 1º e 31 de dezembro de 2025, quando comparado com o mesmo período de 2024.

Os números consideram as vendas realizadas via adquirência, pelas Laranjinhas (cartões de débito e crédito), Pix QR Code e Pix Transferência, feitas de pessoa física (PF) para pessoa jurídica (PJ), tanto no e-commerce quanto presencialmente.

Entre os setores que mais se beneficiaram com as datas estão agências de viagem, com alta de 24,2%, viagens aéreas, com incremento de 18,1% em suas vendas, clubes esportivos, com acréscimo de 16,9%, locação de automóveis, com reforço de 16,7%, e comércio atacadista de alimentos, com 16,4%.

Alta em dezembro em outros setores

Outros setores como celulares, farmácias e atividades estéticas e serviços com beleza, também registraram picos de consumo de 11,6%, 10,7% e 8,3%, respectivamente.

Leia + sobre economia, emprego e mercado