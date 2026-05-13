Ação acontece em dois pontos da cidade nesta quarta e quinta-feira, dias 13 e 14, e inclui emissão de documentos, orientações sobre empregos, direitos e cidadania; atendimento é gratuito

A Prefeitura de Nova Odessa está trazendo para o município o Projeto Cidadania Itinerante, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. A ação disponibilizará uma unidade móvel nos dias 13 e 14 de maio, respectivamente na sede da Diretoria de Gestão Social e do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), para oferecer vários serviços gratuitos à população, como emissão de documentos, orientação jurídica, inclusão digital e acesso a direitos básicos. O Procon de Nova Odessa também estará participando da iniciativa.

Programação e locais de atendimento

13 de maio (quarta-feira)

Das 10h às 18h

Rua Florianópolis, 305 – São Jorge (Diretoria de Gestão Social)

14 de maio (quinta-feira)

Das 9h às 15h

Rua das Perobas, 114 – Jardim Palmeiras (CRAS)

Serviços oferecidos gratuitamente

A estrutura itinerante contará com uma van adaptada e equipe especializada para realizar, entre outros atendimentos:

Documentação: solicitação de 1ª e 2ª via de RG (com isenção de taxas para pessoas de baixa renda, idosos, pessoas com deficiência e inscritos no CadÚnico), emissão de 2ª via de CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito (com ofício para gratuidade no cartório), título de eleitor, certidões criminais e de antecedentes.

solicitação de 1ª e 2ª via de RG (com isenção de taxas para pessoas de baixa renda, idosos, pessoas com deficiência e inscritos no CadÚnico), emissão de 2ª via de CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito (com ofício para gratuidade no cartório), título de eleitor, certidões criminais e de antecedentes. Trabalho e renda: cadastro na plataforma Trampolim (vagas de emprego e cursos), orientação para seguro-desemprego, elaboração de currículos, consulta ao Serasa.

cadastro na plataforma Trampolim (vagas de emprego e cursos), orientação para seguro-desemprego, elaboração de currículos, consulta ao Serasa. Benefícios e programas sociais: cadastro ID Jovem (para jovens de 15 a 29 anos com renda familiar de até 2 salários mínimos), Carteira da Pessoa Idosa, CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com TEA), Cartão de Estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

cadastro ID Jovem (para jovens de 15 a 29 anos com renda familiar de até 2 salários mínimos), Carteira da Pessoa Idosa, CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com TEA), Cartão de Estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. Serviços digitais: criação e recuperação de conta br, carteira de trabalho digital, agendamento para CNH, Receita Federal e INSS.

criação e recuperação de conta br, carteira de trabalho digital, agendamento para CNH, Receita Federal e INSS. Orientação e acolhimento:atendimento sobre direitos da mulher, diversidade sexual, população negra e indígena, enfrentamento ao tráfico de pessoas, apoio à vítima de violência (CRAVI), Defensoria Pública, PROCON, e registro de boletim de ocorrência.

“É uma oportunidade excelente para a nossa população acessar serviços essenciais sem percorrer longas distâncias e sem pagar nada. O projeto vem para fortalecer a cidadania e garantir direitos a quem mais precisa.” – destaca Cristina Bellinati Bizoto, Diretora de Gestão Social e Cidadania de Nova Odessa.

Como participar

Não é necessário agendamento prévio. As senhas serão distribuídas no local, respeitando a capacidade de até 100 atendimentos por dia (ou até uma hora antes do encerramento). Os interessados devem levar documentos pessoais sempre que possível (RG, CPF, comprovante de residência e, quando aplicável, comprovante de inscrição no CadÚnico).