O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) aprovou, no dia 06 de junho, a implantação do modelo Housing First como estratégia regional para reduzir a população em situação de rua. A iniciativa, proposta pelo Governo do Estado de São Paulo e inspirada em experiências de sucesso no Brasil e no exterior, visa oferecer moradia digna integrada a políticas públicas de saúde, assistência social, emprego e educação.

Durante a reunião, que aconteceu no Centro de Eventos da Secretaria de Educação de Campinas, com a presença de representantes dos 20 municípios da RMC, o subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto, apresentou o projeto, que foi amplamente apoiado. O passo seguinte foi a criação de um grupo de trabalho com representantes de cada cidade para elaborar um edital regional. Nova Odessa está representada nesse grupo por Solange Paulon, assistente social e coordenadora do CREAS; Carolina Domingos, educadora social do CREAS e Diego Feitoza, diretor de Habitação.

As comissões dos 20 municípios se reuniram pela primeira vez no dia 14 de julho. O prefeito de Campinas, Dário Saadi, abriu o evento, seguido por apresentações sobre a realidade local em Valinhos, Vinhedo e Campinas, que compartilharam suas experiências no atendimento à população em situação de rua.

Em seguida, os municípios se dividiram em grupos para discutir a elaboração de um diagnóstico regional e a estruturação de um modelo jurídico e de financiamento. O projeto está sendo construído de forma colaborativa, com previsão de escolha de um nome que represente a iniciativa regional.

Desafios e compromissos

O Housing First não se limita à oferta de moradia, exige também acompanhamento intersetorial (saúde, emprego, educação e cultura) e critérios claros de atendimento. “Nossa participação destaca o engajamento do município em uma política regional de impacto social, alinhada com o trabalho em rede e a abordagem humanizada”, avaliou a assistente social e coordenadora do CREAS em Nova Odessa.

A Prefeitura acompanhará os próximos passos e manterá a população informada sobre os avanços desse projeto, que representa um marco na assistência social metropolitana.