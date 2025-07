O vereador Raí do Paraíso (Republicanos) lidera a corrida para deputado federal em Sumaré com 34% das intenções de voto. Ele vem seguido do ex-vereador da cidade Décio Marmirolli (União), que tem 12,6% das citações. É o que mostra pesquisa eleitoral realizada em Sumaré pela Memento Consultoria este mês de julho. O levantamento apresentou 5 nomes em disco (estimulado) para o eleitor que respondeu o questionário.

NOMES DE FORA DA CIDADE- Entre os nomes de fora da cidade apresentados no disco figuram o vice-prefeito de Hortolândia Cafu César (PSB), que aparece com 8,4% das intenções de voto, o deputado federal Jonas Donizette (PSB) com 5,4% e o secretário Nacional de Mobilidade Urbana Denis Andia (MDB), com 3%.

A pesquisa ouviu 522 pessoas no último dia 5 em 5 regiões de Sumaré. O levantamento também avaliou o governo local de Henrique do Paraíso (Republicanos), a corrida para deputado estadual na cidade e os maiores problemas do governo.

Raí herdeiro do irmão prefeito

Irmão e provável herdeiro do trabalho do prefeito Henrique do Paraíso na campanha para federal, Rai depender do esforço do governo local para manter e buscar ainda mais votos para conquistar uma vaga na Câmara Federal. Sumaré passou dos 200 mil eleitores, mas votantes mesmo a cidade vai ter pouco mais de 140 mil no ano que vem.

Em 2022, Henrique foi candidato a deputado federal em ‘dobrada branca’ com o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), mas os grupos romperam relação em 2024 e agora vão para a disputa sem qualquer chances de repetir as dobradinhas de 18 e 22.

Votação 2022 em Sumaré para deputado federal

Henrique do Paraiso (Republicanos): 35858 votos (26,37%)

Guilherme Dall Orto (PODEMOS): 6378 votos (4,69%)

Carla Zambelli (PL): 5748 votos (4,23%)

Eduardo Bolsonaro (PL): 4568 votos (3,36%)

