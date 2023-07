Nova Odessa também vai ter shopping.

O Zed Mall teve sua pedra fundamental lançada esta semana. Com a presença do prefeito Leitinho Schooder (PSD), o novo shopping terá investimentos que poderão chegar aos R$ 45 milhões.

O evento desta semana marcou a entrega do alvará de obras pelo prefeito. Os grupos encarregados da obra são Investitore Empreendimentos+ São José Investimentos. O cálculo é de até R$ 45 milhões em investimento direto.

Previsão de inauguração: julho de 2024. O comércio terá 180 vagas de estacionamento e 12 mil metros quadrados de construção.

No campo ambiental, 52 caminhões de tijolos recuperados do prédio da antiga Fiação vão ser reutilizados no projeto arquitetônico.

Leitinho acompanha obras do novo ‘Parque das Crianças’ na Av. Brasil

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) conferiu pessoalmente nesta semana o andamento das obras do futuro “Parque Municipal das Crianças”, que a Prefeitura de Nova Odessa está construindo na Avenida Brasil, entre o Jardim Planalto e o Parque Fabrício. Localizado numa área pública de 10,5 mil metros quadrados, a área de lazer foi viabilizada pela atual Gestão Municipal através de uma parceria com a iniciativa privada. O local promete ser o ‘point’ de lazer e atração de turistas para a cidade.

“Esse lugar foi abandonado pela gestão passada, e nós decidimos aproveitar a área – onde no passado ficava a antiga ASMNO (Associação dos Servidores Municipais de Nova Odessa) – para garantir à população um novo espaço de lazer e diversão. Aqui, as famílias poderão usufruir momentos de lazer, inclusive fazer festas de aniversário ou casamento. Teremos quiosques, playground com brinquedos inclusivos para crianças portadoras de necessidades especiais, campos, enfim, faremos um parque de primeira”, comentou o chefe do Executivo novaodessense, que estava acompanhado do vereador Paulinho Bichof.

Elaborado pela equipe da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento do Município, o projeto do grande parque público foi aprimorado e detalhado, e além do playground completo – incluindo brinquedos para crianças de 0 a 3 anos –, playground com brinquedos inclusivos para crianças portadoras de necessidades especiais e brinquedos sensoriais, terá outras opções de lazer.

O futuro parque público municipal contará ainda com quadra poliesportiva, campo de futebol gramado, campo de areia, quiosques, lanchonetes, pet place para quem que quiser levar os amiguinhos de quatro patas para brincar, jardins de contemplação, pomar com árvores frutíferas, área de jogos, fonte interativa e uma “casa na árvore” totalmente segura. Além disso, contará com toda a infraestrutura necessária, como sanitários e o setor de administração.

“Eu mesmo fiz minha festa de casamento aqui, na antiga ASMNO. Tinha sauna, lanchonete, piscina, campinho de futebol. Só que a área estava abandonada há anos. Agora, estamos construindo este amplo Parque Municipal de Crianças – estruturando o espaço para o lazer das famílias novaodessenses, onde os pais poderão trazer suas crianças com segurança, para elas brincarem, correrem e pularem, e também o amiguinho de quatro patas”, afirmou o prefeito Leitinho.

