Prefeitura prevê entrega da nova Unidade Básica de Saúde para o próximo ano

Já começou a movimentação de máquinas pela área de mais de 4 mil metros quadrados localizada no Jd. Terras de Santo Antônio, onde a Prefeitura de Hortolândia constrói uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde). A obra, que terá 1.354,73 metros quadrados de construção, além de amplo estacionamento, deve ser entregue no próximo. Além desta obra, Hortolândia terá outras duas UBS, uma no Jd. Amanda e outra em local a ser definido – todas as três construídas com recursos do Governo Federal.

“Hoje demos mais um passo importante para cuidar das pessoas. A ordem de serviço já foi assinada e as obras da nova UBS do Jardim Terras de Santa Maria começaram a sair do papel. Já é possível ver a movimentação no terreno, sinal de que esse sonho da comunidade está começando a se tornar realidade. Essa nova unidade vai ampliar o acesso à saúde, garantir mais conforto para os moradores e fortalecer ainda mais o atendimento da atenção básica em nossa cidade. Nosso compromisso é continuar investindo para que a população tenha atendimento cada vez mais digno, perto de casa. Se tudo seguir dentro do cronograma, a UBS deverá ser entregue no ano que vem, levando mais qualidade de vida e cuidado para as famílias do Jardim Terras de Santa Maria e de toda a região. Seguimos trabalhando, com responsabilidade e planejamento, para construir uma Hortolândia cada vez melhor para todos”, destaca o prefeito José Nazareno Zezé Gomes.

De acordo com a Secretaria de Obras, o local das obras recebeu limpeza mecanizada da camada vegetal com apoio de trator. O terreno será aterrado e a próxima etapa é a terraplenagem. O prazo de obras é de 12 meses. Informações da Secretaria de Saúde apontam que a nova UBS será do chamado Porte V, que é um tipo de unidade com maior estrutura e tamanho. O Ministério da Saúde descreve uma UBS Porte V como destinada e apta a abrigar, no mínimo, cinco equipes de Estratégia de Saúde da Família.

O projeto de obras da Prefeitura inclui a construção de recepção com área para atendimento e espaço lúdico; atendimento individualizado e acolhimento, vacinação, amamentação, práticas coletivas, farmácia, guarda de macas, aplicação de medicamentos, sala de gestão, sala para paramentação de profissionais, além de

consultórios diversos. Haverá ainda ambiente para esterilização, copa, almoxarifado e sanitários com acessibilidade. No ambiente para atendimento odontológico, haverá sala de educação em Saúde Bucal e Escovódromo, além de consultórios coletivos. Na área de curativos, terá sala de medicação, reidratação e coleta de exames, espaço específico para aplicação de medicamentos e uma Central de Gases. O diferencial da obra será a construção de um anfiteatro, onde poderão ser realizadas atividades coletivas como palestras e capacitações. Já na área externa, a obra prevê além de estacionamento, a implantação de uma horta.

Obras

Também foi dada a ordem de Serviço para a sede própria do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Vida, que ficará no Jd. América. O prédio, que deve ficar pronto em 20 meses, terá 762,09 metros quadrados de instalações, com oferta de atendimento voltado ao cuidado humanizado e especializado em saúde mental para adultos (a partir de 18 anos) que apresentam sofrimento psíquico intenso, transtornos mentais graves e persistentes.