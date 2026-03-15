O Palmeiras venceu o Mirassol por 1 a 0 no Allianz Parque, em partida realizada neste domingo, 15 de março de 2026. A partida marcou o retorno oficial do Verdão ao Allianz Parque após um período mandando jogos em outros locais.

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Neste domingo, em seu retorno ao Allianz Parque, estreando o novo gramado sintético, os comandados de Abel Ferreira contaram com a precisão de Flaco López para sair de campo com a vitória por 1 a 0 pela sexta rodada do torneio nacional.

A polêmica da partida foi no segundo tempo. O goleiro Carlos Miguel empurrou com força um atacante do Mirassol dentro da área. O jogador ficou caído, mas o juiz deu apenas cartão amarelo ao goleiro e não anotou falta.

Palmeiras no topo da tabela

Impacto na Tabela: Com a vitória, o alviverde assumiu temporariamente a liderança da competição. Mas a posição ainda depende do resultado do São Paulo na rodada.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para quarta-feira, no Allianz Parque, diante do Botafogo, às 19h. Já o Mirassol joga em sua casa, às 20h do mesmo dia, contra o Coritiba.

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