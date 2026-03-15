O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 122 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO em Americana

Açougueiro – Sem Experiência 4

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1

Analista de Sistemas de Automação – Com Experiência 1

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1

Auxiliar de Encanador – Sem Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 1

Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 3

Auxiliar de Linha de Produção Temporária – Com Experiência 10

Balconista de Lanchonete – Sem Experiência 4

Consultor de Vendas – Com Experiência 1

Copeiro Hospitalar – Sem Experiência 2

Cozinheiro – Sem Experiência 1

Engenheiro de Automação – Com Experiência 1

Ferramenteiro – Com Experiência 2

Jovem Aprendiz na Área Comercial/Vendas – Sem Experiência 9

Montador de Equipamentos Elétricos – Com Experiência 1

Oficial de Cozinha – Sem Experiência 4

Oficial de Limpeza – Sem Experiência 2

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Com Experiência 9

Operador de Máquina – Sem Experiência 1

Programador de Máquinas – Com Experiência 1

Rebarbador de Metal – Com Experiência 6

Rebarbador de Metal – Sem Experiência 2

Revisor de Tecidos Crus – Com Experiência 1

Técnico Eletricista – Com Experiência 1

Torneiro CNC – Com Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 17

Estágio em Marketing 1

Estágio em Engenharias 2

Estágio em Elétrica Eletrônica 1

Estágio em Pedagogia 1

Estágio em Direito 1

Estágio para Ensino Médio 9

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 16

Arco Logística 1

Arco Comércio e Varejo 2

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