O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 122 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO em Americana
Açougueiro – Sem Experiência 4
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1
Analista de Sistemas de Automação – Com Experiência 1
Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 1
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1
Auxiliar de Encanador – Sem Experiência 1
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1
Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 1
Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 3
Auxiliar de Linha de Produção Temporária – Com Experiência 10
Balconista de Lanchonete – Sem Experiência 4
Consultor de Vendas – Com Experiência 1
Copeiro Hospitalar – Sem Experiência 2
Cozinheiro – Sem Experiência 1
Engenheiro de Automação – Com Experiência 1
Ferramenteiro – Com Experiência 2
Jovem Aprendiz na Área Comercial/Vendas – Sem Experiência 9
Montador de Equipamentos Elétricos – Com Experiência 1
Oficial de Cozinha – Sem Experiência 4
Oficial de Limpeza – Sem Experiência 2
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Com Experiência 9
Operador de Máquina – Sem Experiência 1
Programador de Máquinas – Com Experiência 1
Rebarbador de Metal – Com Experiência 6
Rebarbador de Metal – Sem Experiência 2
Revisor de Tecidos Crus – Com Experiência 1
Técnico Eletricista – Com Experiência 1
Torneiro CNC – Com Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 17
Estágio em Marketing 1
Estágio em Engenharias 2
Estágio em Elétrica Eletrônica 1
Estágio em Pedagogia 1
Estágio em Direito 1
Estágio para Ensino Médio 9
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 16
Arco Logística 1
Arco Comércio e Varejo 2
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