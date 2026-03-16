Mais uma pra conta- O São Paulo bateu Red Bull Bragantino por 2 a 1 em Bragança Paulista e segue líder invicto do Campeonato Brasileiro 2026. Com este resultado, o time se mantém na liderança da competição e acumula quatro vitórias seguidas.
O confronto começou favorável para o time da casa, que abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com Hurtado após cobrança de falta.
No segundo tempo, a equipe tricolor dominou as ações. Danielzinho cruzou para Luciano empatar a partida com um gol de perna esquerda. Pouco depois, Lucas Ramon fez outro cruzamento preciso para Calleri marcar de cabeça e virar o jogo. Este foi o quarto gol do atacante no campeonato e seu nono na temporada.
A tabela atualizada mostra o São Paulo liderando com 16 pontos seguido por Palmeiras e Fluminense completando os três primeiros colocados. Na zona de rebaixamento estão Botafogo, Remo, Cruzeiro e Internacional.
Na próxima rodada, o Tricolor vai a Belo Horizonte encarar o Atlético Mineiro. O jogo acontece na quarta-feira. E no sábado acontece o choque Rei com mando do SPFC.
