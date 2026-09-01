A CAOA Changan chega hoje à marca de 10 mil veículos produzidos em sua planta industrial de Anápolis (GO). O número consolida, em tempo recorde, a curva de aceleração da aliança no Brasil e reforça a maturidade de uma operação que combina engenharia nacional com tecnologia de ponta da Changan Automobile, a única fabricante chinesa a ultrapassar 30 milhões de veículos produzidos globalmente.
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O feito é sustentado pelo excelente desempenho dos dois modelos atualmente fabricados na unidade. O UNI-T, que teve aceitação imediata no mercado brasileiro, lidera o segmento de SUVs Coupé Esportivos Premium, puxando volume e reforçando o posicionamento da marca. Já o CS75 mantém trajetória de crescimento contínuo entre os SUVs Premium de grande porte chegando a 2mil unidades vendidas.
“Atingir 10 mil unidades em Anápolis de forma acelerada é a confirmação prática de que a CAOA Changan acertou a leitura do consumidor brasileiro.
Combinamos a eficiência de uma fábrica com mais de 500 mil veículos produzidos ao longo de sua história à tecnologia de uma das maiores fabricantes de mobilidade inteligente do mundo, e o resultado agora está nas ruas”, afirma Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, Co-Presidente da CAOA.
Manufatura 4.0 e o único sistema de solda a laser da América Latina
Por trás do número está uma planta em expansão contínua.
Os 1,5 milhão de m² do complexo de Anápolis reúnem robótica de última geração, controle de qualidade integrado e, como diferencial competitivo, o único sistema de solda a laser em operação na América Latina, tecnologia que eleva a precisão estrutural da carroceria a padrões normalmente restritos a fábricas globais de referência.
Antes de chegar às concessionárias, 100% dos veículos passam por validação na pista de testes própria do complexo, garantindo segurança, dirigibilidade e calibração para as condições reais das estradas brasileiras.
Rede em expansão, próximos ciclos a caminho
A marca de 10 mil unidades também sustenta o crescimento da rede de atendimento, já com cerca de 50 pontos em todo o país, e a robustez da estrutura de pós-venda, além de preparar a operação para os próximos lançamentos, consolidando a CAOA Changan como protagonista no mercado automotivo da América do Sul.
Orgulho brasileiro, feito por brasileiros
Mais do que um marco industrial, os 10 mil veículos produzidos representam o trabalho e a dedicação de milhares de profissionais brasileiros que integram essa operação.
A CAOA sempre valorizou a mão de obra local e o desenvolvimento de talentos da região, fortalecendo a geração de empregos, conhecimento e oportunidades em Anápolis e em todo o estado de Goiás. Cada veículo que sai da linha de produção carrega, além de tecnologia e inovação global, a competência, o comprometimento e o orgulho de ser fabricado no Brasil, por brasileiros, contribuindo diretamente para o fortalecimento da indústria automotiva nacional.
JETOUR apresenta G700 no Brasil e mostra a força de sua nova geração de SUVs
SUV híbrido de luxo plug-in faz sua estreia pública no País com 905 cv de potência total instalada. Lançamento no mercado brasileiro acontece ainda este ano
A JETOUR apresenta pela primeira vez no Brasil o novo G700, durante o Festival Interlagos 2026. A avant-première marca o primeiro contato do público brasileiro com o SUV híbrido plug-in de luxo, que será lançado oficialmente no País até o final deste ano. Primeiro integrante da Série G a desembarcar no Brasil, o G700 representa um novo patamar dentro do portfólio global da JETOUR, combinando dimensões imponentes, alto desempenho, capacidade off-road e uma proposta de maior sofisticação.
Com 5.198 mm de comprimento, 2.050 mm de largura e 1.956 mm de altura, além de 2.870 mm de distância entre-eixos, o G700 tem porte de SUV de grandes dimensões. O modelo utiliza um sistema híbrido plug-in que combina motor 2.0 turbo a dois motores elétricos, com tração integral. O motor a combustão oferece 211 cv (155 kW) de potência e 340 Nm (34,7 kgfm) de torque. Já o primeiro motor elétrico (posicionado na dianteira) entrega 286 cv (210 kW) e 360 Nm (36,7 kgfm), enquanto o segundo motor elétrico – posicionado na traseira – gera 408 cv (300 kW) e 435 Nm (44,3 kgfm).
O modelo exposto no Festival Interlagos 2026 tem um conjunto que entrega 665 kW, equivalentes a 905 cv de potência total instalada. O torque total instalado é de 1.135 Nm (115,7 kgfm). Com esse conjunto, a configuração exposta é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos. Em relação a capacidades fora de estrada, o G700 apresentado em Interlagos conta com um ângulo de entrada de 35° e ângulo de saída de 28°. Além disso, tem capacidade de transpor trechos alagados com até 900 mm (90 cm) de profundidade.
O G700 é equipado com uma bateria de 34,13kWh com capacidade de carregamento DC de até 170 kW. Em outras palavras, é possível recarregar a bateria do G700 de 30% a 80% em apenas 10 minutos. Soma-se a essa capacidade da bateria o tanque de combustível de 100 litros, garantindo excelente alcance ao modelo JETOUR.
Na parte interna, o modelo utilizado na avant-première mostra porque o G700 é referência em luxo e sofisticação nos mercados onde já atua ao redor do mundo. O SUV tem 80% da cabine coberta em material “soft touch” (macio ao toque) e utiliza o couro premium “Nappa”. Além disso, traz tela central de 15,6 polegadas e um painel de instrumento panorâmico transversal – que percorre toda a parte superior do painel, logo abaixo do para-brisa – que conta com 35,4 polegadas. O sistema de som traz a assinatura da renomada marca Lexicon, com 18 alto-falantes espalhados estrategicamente para proporcionar uma experiência premium e sofisticada. O teto-solar panorâmico duplo do modelo exposto percorre quase todo o teto do veículo.
Nesta primeira apresentação ao público brasileiro, a JETOUR antecipa parte das características do G700. Configurações, equipamentos, versões, preços e demais especificações destinadas ao mercado nacional serão divulgados durante o lançamento oficial do veículo, previsto para acontecer ainda em 2026.
“O G700 representa um novo momento para a JETOUR no Brasil. Escolhemos o Festival Interlagos para proporcionar esse primeiro contato porque é um ambiente que reúne apaixonados por automóveis, consumidores e imprensa especializada. Estamos mostrando uma prévia do que o público brasileiro poderá esperar desse produto, que combina desempenho, tecnologia, capacidade e luxo. Ainda teremos muito para contar sobre o G700 quando fizermos seu lançamento oficial no País”, afirma Henrique Sampaio, diretor de Marketing e Produto da JETOUR Brasil.
Um produto global
Antes de chegar ao Brasil, o G700 já construiu uma trajetória internacional. O modelo fez sua estreia global em Dubai, em novembro de 2025, e posteriormente chegou a mercados como Qatar, Equador, Panamá e México. Também participou do Moab Off-Road Rally, nos Estados Unidos.
Globalmente, a JETOUR posiciona o G700 como um SUV híbrido premium para todos os terrenos. Seu projeto combina estrutura voltada ao uso off-road com tecnologias de eletrificação e uma cabine desenvolvida para oferecer espaço e conforto aos ocupantes.
A estreia brasileira do G700 no Festival Interlagos antecipa, portanto, mais um passo na ampliação do portfólio da JETOUR no País. O modelo chega para ocupar uma nova posição dentro da gama e ampliar a atuação da marca no segmento de SUVs eletrificados de maior porte.
Experiência JETOUR no Festival Interlagos
Além de apresentar o G700, a JETOUR preparou uma experiência que leva para dentro do Festival Interlagos o conceito global Travel+, filosofia da marca que conecta mobilidade, aventura, tecnologia e diferentes estilos de viagem.
Em uma área de 500 m², com estande de dois pavimentos, a JETOUR traz um ambiente inspirado na proposta Traveler Habitat, combinando tecnologia, natureza e experiências imersivas
Entre as atrações estará uma experiência de escalada indoor, com uma parede de oito metros de altura, equipamentos apropriados e acompanhamento de equipe especializada. Outra atração será uma exposição cenográfica inspirada em paisagens naturais, com um painel de LED de seis metros de altura e um piso também de LED reproduzindo uma queda d’água. Há, ainda, efeitos sonoros de água para ampliar a sensação de imersão.
O espaço conta ainda com uma parede expositiva de peças e componentes, permitindo que os visitantes conheçam parte da linha de acessórios que compõem a oferta de produtos JETOUR Life.
O estande também tem espaços de relacionamento e convivência, incluindo um mezanino com lounge (de acesso restrito), além de estar conectado às experiências de test drive, permitindo ao público conhecer na prática os produtos da marca.
“Queremos que a participação da JETOUR no Festival vá muito além de simplesmente colocar carros em exposição. Criamos um espaço que traduz o espírito Travel+ e convida as pessoas a interagir com a marca, conhecer nossa tecnologia e experimentar nossos produtos. A estreia do G700 é um dos grandes destaques, mas queremos que o visitante saia daqui conhecendo melhor o universo JETOUR e tudo o que estamos construindo no Brasil”, complementa Henrique Sampaio.
Toda a linha JETOUR em Interlagos
Além do G700, a JETOUR reúne no Festival Interlagos sua atual linha de SUVs comercializada no Brasil. Estão expostos os S06, T1, T2 4×2 e o recém lançado T2 4×4 XWD, permitindo que os visitantes conheçam diferentes propostas dentro do portfólio da marca.
A presença no evento também amplia as oportunidades de contato direto do consumidor com os veículos, incluindo experiências práticas e test drives, reforçando atributos de tecnologia, conforto e desempenho.
Sobre a JETOUR
Fundada em 2018, a JETOUR consolidou-se em pouco mais de oito anos como uma das marcas de maior crescimento no setor automotivo global. Desde o início de suas operações, a companhia já superou 2,4 milhões de veículos vendidos no mundo. A empresa opera atualmente em mais de 100 países e regiões e conta com mais de 2.000 pontos de vendas e serviços globalmente, estruturando um ecossistema voltado à expansão sustentável da marca em mercados estratégicos. A base industrial da Jetour está ancorada em três unidades produtivas na China — localizadas em Wuhu, Kaifeng e Fuzhou —, apoiadas por centros globais de pesquisa e desenvolvimento na China, Europa e América do Norte.
A estratégia tecnológica da marca está centrada na expansão da arquitetura híbrida plug-in, com foco em eficiência energética, desempenho e integração de sistemas inteligentes de segurança e condução. Sob o conceito global Travel+, a JETOUR posiciona seus produtos como soluções voltadas à mobilidade urbana, viagens de longa distância e uso multifuncional, combinando tecnologia embarcada, conectividade e experiência do usuário. Com o lema global “Drive Your Future”, a companhia busca consolidar-se como protagonista na transição para a mobilidade eletrificada, ampliando sua presença internacional por meio de inovação tecnológica, fortalecimento da cadeia de valor local e desenvolvimento de capacidade produtiva fora da China.
No Brasil, a JETOUR iniciou uma nova fase de sua trajetória em 2025, reforçando seu compromisso com um dos mercados automotivos mais estratégicos da América Latina. Com uma operação estruturada para oferecer produtos alinhados às necessidades do consumidor brasileiro, a marca vem ampliando sua rede de concessionárias, fortalecendo sua estrutura de pós-venda e consolidando sua presença nacional. A JETOUR já ultrapassou a marca de 5.000 veículos emplacados no país em seis meses de operação e segue acelerando seu plano de expansão, com um portfólio formado pelos modelos S06, T1 e T2 4×2 e T2 AWD 4×4.
CAOA Chery lança Tiggo 7 2027 por R$ 139.990 e acaba com versão híbrida leve
A Caoa Chery apresentou nesta terça-feira (25) a linha 2027 do SUV médio Tiggo 7, que passa a adotar nas versões a combustão o mesmo desenho estreado pelo híbrido plug-in em junho. A principal novidade está no Tiggo 7 Sport, que muda por fora e por dentro e chega por R$ 139.990, R$ 10 mil abaixo dos R$ 149.990 praticados antes da atualização.
O valor é anunciado pela fabricante como preço especial de lançamento e será válido por tempo limitado. Antes de chegar aos R$ 149.990, o Tiggo 7 Sport custava R$ 147.990 em junho. A gama passa a ter ainda o Tiggo 7 Pro por R$ 169.990 e o PHEV por R$ 209.990.
Como é a linha Tiggo 7 2027
Apesar de a Caoa Chery apresentar o modelo como uma nova geração, o Tiggo 7 continua baseado na mesma geração vendida atualmente no Brasil desde o fim da década passada. As mudanças correspondem a mais uma reestilização profunda, tal como a que ocorreu na virada de 2021 para 2022, com manutenção da arquitetura e dos 2,67 metros de entre-eixos.
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