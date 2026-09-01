A CAOA Changan chega hoje à marca de 10 mil veículos produzidos em sua planta industrial de Anápolis (GO). O número consolida, em tempo recorde, a curva de aceleração da aliança no Brasil e reforça a maturidade de uma operação que combina engenharia nacional com tecnologia de ponta da Changan Automobile, a única fabricante chinesa a ultrapassar 30 milhões de veículos produzidos globalmente.

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O feito é sustentado pelo excelente desempenho dos dois modelos atualmente fabricados na unidade. O UNI-T, que teve aceitação imediata no mercado brasileiro, lidera o segmento de SUVs Coupé Esportivos Premium, puxando volume e reforçando o posicionamento da marca. Já o CS75 mantém trajetória de crescimento contínuo entre os SUVs Premium de grande porte chegando a 2mil unidades vendidas.

“Atingir 10 mil unidades em Anápolis de forma acelerada é a confirmação prática de que a CAOA Changan acertou a leitura do consumidor brasileiro.

Combinamos a eficiência de uma fábrica com mais de 500 mil veículos produzidos ao longo de sua história à tecnologia de uma das maiores fabricantes de mobilidade inteligente do mundo, e o resultado agora está nas ruas”, afirma Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, Co-Presidente da CAOA.

Manufatura 4.0 e o único sistema de solda a laser da América Latina

Por trás do número está uma planta em expansão contínua.

Os 1,5 milhão de m² do complexo de Anápolis reúnem robótica de última geração, controle de qualidade integrado e, como diferencial competitivo, o único sistema de solda a laser em operação na América Latina, tecnologia que eleva a precisão estrutural da carroceria a padrões normalmente restritos a fábricas globais de referência.

Antes de chegar às concessionárias, 100% dos veículos passam por validação na pista de testes própria do complexo, garantindo segurança, dirigibilidade e calibração para as condições reais das estradas brasileiras.

Rede em expansão, próximos ciclos a caminho

A marca de 10 mil unidades também sustenta o crescimento da rede de atendimento, já com cerca de 50 pontos em todo o país, e a robustez da estrutura de pós-venda, além de preparar a operação para os próximos lançamentos, consolidando a CAOA Changan como protagonista no mercado automotivo da América do Sul.

Orgulho brasileiro, feito por brasileiros

Mais do que um marco industrial, os 10 mil veículos produzidos representam o trabalho e a dedicação de milhares de profissionais brasileiros que integram essa operação.

A CAOA sempre valorizou a mão de obra local e o desenvolvimento de talentos da região, fortalecendo a geração de empregos, conhecimento e oportunidades em Anápolis e em todo o estado de Goiás. Cada veículo que sai da linha de produção carrega, além de tecnologia e inovação global, a competência, o comprometimento e o orgulho de ser fabricado no Brasil, por brasileiros, contribuindo diretamente para o fortalecimento da indústria automotiva nacional.

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