A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta segunda-feira (31) mais uma turma do programa “Saúde Sem Tabaco”. Esse é o primeiro encontro realizado no Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”. A iniciativa, por meio da Secretaria de Saúde, é coordenada pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas) e contou com a presença de 12 participantes.

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Nesse primeiro encontro, após acolhimento, os participantes preencheram as fichas individuais e foram submetidos a aplicação de testes para avaliação do grau de dependência à nicotina e motivação.

Na sequência do programa, ao longo das próximas semanas, serão realizadas reuniões motivacionais, consultas médicas e avaliação bucal, reuniões terapêuticas e reuniões de manutenção.

O programa “Saúde Sem Tabaco” oferece gratuitamente

entre dois e três meses em encontros semanais, apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico e de serviço social aos participantes. Todos os profissionais envolvidos foram capacitados pelo Cratod (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas) em São Paulo.

Pessoas interessadas em participar de novas turmas devem se inscrever na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima à residência. Historicamente cerca de 40 a 50% dos participantes deixam de fumar ao término das atividades no grupo antitabagismo.

Os encontros acontecem todas as segundas-feiras, mas, devido ao feriado de 7 de setembro, o próximo encontro ocorrerá no dia 14. Essa será a 1ª Reunião Motivacional do grupo.