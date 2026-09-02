Anderson Roberto do Amaral, de 56 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, morreu após um grave acidente na SP-133. Ele dirigia um Citroën C4 quando bateu de frente com uma carreta e não resistiu.

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Anderson atuou por muitos anos como publicitário e, de um tempo para cá, vinha trabalhando como empresário no ramo de marcenaria. Solteiro, deixa os filhos: Túlio, Melissa e Olívia.

Morreu em acidente de carro

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (1º), em Limeira.

Fernanda Daniel | Novo Momento

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