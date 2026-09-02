Uma mulher que reagiu a atos de violência do marido em Americana acabou sendo presa junto com ele na noite do domingo na vila Bertini em Americana. O caso aconteceu perto das 22h na rua Agenor Faion.

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A Polícia Militar foi acionada, na noite de domingo (31), para atender a ocorrência de violência doméstica, em Americana. No local, os policiais encontraram uma mulher que havia sido agredida fisicamente pelo companheiro, apresentando ferimentos decorrentes das agressões, além de uma faca com manchas de sangue.

Segundo relato, após uma discussão, o homem teria agredido a companheira com socos e empurrões. A filha adolescente tentou intervir e também teria sido alvo de agressões. Diante da continuidade das agressões, a namorada pegou uma faca e golpeou o companheiro, alegando ter agido para se defender.

O homem foi localizado dentro da residência com seis perfurações, sendo quatro nas costas e duas nos braços. Ele foi socorrido pelo SAMU em estado grave e permaneceu internado sob escolta policial. A mulher recebeu atendimento médico e teve alta.

Mulher foi presa por tentativa de homicídio

Após a perícia e apresentação da ocorrência na CPJ, a autoridade policial ratificou as prisões em flagrante do casal: o homem por lesão corporal e a mulher por tentativa de homicídio e lesão corporal.

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