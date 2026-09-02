Vice-governador cumpriu agenda em Santa Bárbara d’Oeste e Americana ao lado de Denis, participou de encontros com empresários, lideranças e integrantes do MDB e ressaltou a atuação do candidato em Brasília

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O candidato a deputado federal Denis Andia (MDB) recepcionou, nesta terça-feira (1º), o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), que cumpriu uma extensa agenda em Santa Bárbara d’Oeste e Americana. A visita reuniu empresários, comerciantes, lideranças políticas e representantes do setor produtivo e também marcou uma demonstração de reconhecimento ao trabalho realizado por Denis e à importância de sua candidatura para a região.

Durante a agenda, Felicio Ramuth fez questão de destacar a experiência de Denis Andia e sua atuação em Brasília, ressaltando a contribuição do candidato para a articulação de projetos estratégicos para São Paulo.

Segundo o vice-governador, a presença de Denis em Brasília foi fundamental para o avanço de importantes projetos do Estado.

Vice-governador e a força de Denis Andia

“O Denis em Brasília foi muito importante para o Estado, para projetos como o Trem Intercidades, as linhas do metrô, a eletrificação da frota de ônibus e o túnel Santos-Guarujá. Sem o Denis lá, teria sido bem mais difícil.”

A declaração reforçou a importância de contar com representantes que conheçam Brasília, tenham capacidade de diálogo e saibam trabalhar na articulação de recursos e projetos junto ao Governo Federal.

Desenvolvimento econômico e projetos para a região

Pela manhã, Ramuth participou de um encontro com empresários e comerciantes na ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste). No encontro, apresentou ações e projetos do Governo do Estado voltados ao desenvolvimento econômico e respondeu a perguntas dos participantes sobre diferentes áreas.

O vice-governador também falou sobre sua trajetória pessoal e profissional, lembrando a experiência como comerciante ao lado do pai e do irmão, antes de ingressar na vida pública. Ele destacou ainda sua passagem pela Prefeitura de São José dos Campos e a atual função de vice-governador, ao lado do governador Tarcísio de Freitas.

Além do desenvolvimento econômico, Felicio Ramuth apresentou avanços e investimentos do Estado nas áreas de mobilidade, saúde e educação.

Ao lado de Denis Andia, o vice-governador também detalhou projetos em andamento e iniciativas previstas para a região. As sugestões apresentadas pelos empresários e comerciantes foram recebidas por Ramuth, que afirmou que as demandas serão levadas adiante.

A participação de Denis no encontro também reforçou seu papel como interlocutor da região e sua capacidade de estabelecer diálogo entre os municípios, o Estado e Brasília.

Ao comentar a atuação de Denis Andia, Felicio Ramuth ressaltou justamente uma das características que considera importantes para um deputado federal: experiência, conhecimento da administração pública e capacidade de articulação.

Para o vice-governador, Denis reúne essas características e já demonstrou, na prática, sua capacidade de contribuir para projetos que ultrapassam os limites de um município.

O reconhecimento de Ramuth ganha ainda mais importância por sua própria experiência como gestor público. Como prefeito de São José dos Campos, ele esteve à frente de uma das cidades mais importantes do Estado nas áreas de tecnologia, inovação e indústria aeroespacial. Atualmente, como vice-governador, participa diretamente da gestão estadual.

Denis Andia também ressaltou a trajetória e a experiência de Felicio Ramuth como gestor público. Os dois foram prefeitos no mesmo período e, ao longo dos anos, tiveram a oportunidade de trocar experiências sobre administração municipal e desenvolvimento das cidades.

“O Felicio tem uma experiência muito grande como gestor. Fomos prefeitos na mesma época e tivemos a oportunidade de trocar experiências. São José dos Campos avançou ainda mais sob sua gestão e se consolidou como uma referência em tecnologia e no setor aeroespacial. São José nos inspirou em muitos dos avanços que conquistamos aqui em Santa Bárbara d’Oeste.”

Denis também destacou a contribuição de Ramuth para levar uma visão municipalista para dentro do Governo do Estado.

“O Felicio levou essa experiência municipalista para dentro do Governo do Estado. Isso fez diferença e contribuiu muito para a gestão do governador Tarcísio de Freitas. É importante ter pessoas que conhecem a realidade dos municípios e entendem as necessidades de quem está na ponta.”

A programação também incluiu uma reunião com o empresário e ex-prefeito de Americana, Omar Najar (MDB). O encontro contou com a participação de Denis Andia e Sara Pinto, candidata a deputada estadual pelo MDB.

Durante a reunião, foram discutidos temas relacionados à política nacional, aos desafios econômicos do país e às eleições de 4 de outubro.

O encontro também reforçou a integração entre lideranças do MDB e a importância da construção de uma agenda política capaz de representar os interesses da região.

Durante sua passagem pela região, Felicio Ramuth também concedeu entrevistas a emissoras de rádio e TV de Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

A presença do vice-governador em uma agenda ao lado de Denis Andia representa também um gesto de reconhecimento à trajetória do candidato e à importância de sua experiência para a região.

“Ter o Felicio aqui conosco, dialogando com empresários, comerciantes, lideranças e a população, é muito importante. Ele conhece a realidade dos municípios, conhece o Estado e hoje participa diretamente do Governo de São Paulo. Essa experiência e esse diálogo são fundamentais para que possamos avançar ainda mais.”

Leia + sobre política regional