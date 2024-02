“Erro Gostoso” completa um ano no Top 50 do Spotify Brasil e destaca Simone Mendes como uma das principais vozes do Brasil Após levar diversas premiações em 2023, faixa da artista que está na Europa para iniciar a primeira turnê internacional solo, alcança novo recorde Após “Erro Gostoso”, faixa foco do projeto Cintilante, vencer as categorias Sertanejo do Ano e Hit do Ano, no Prêmio Multishow do ano passado, e Música do Ano, no Melhores do Ano de 2023, a canção volta a atingir novos patamares, ao completar um ano no Top 50 do Spotify Brasil, marca anteriormente alcançada apenas por Marília Mendonça. Com 600 milhões de streams em todas plataformas digitais, a faixa tornou-se um verdadeiro fenômeno em 2023 e consolidou Simone Mendes como uma das grandes vozes femininas do país. A cantora, que se prepara para iniciar sua primeira turnê internacional nesta semana, está na Europa, onde realiza quatro shows: Londres (Inglaterra), Dublin (Irlanda), Zurique (Suíça) e Lisboa (Portugal), com dois destes concertos, Portugal e Suíça, já com ingressos esgotados.