Novo CMDCA de Americana – Os novos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) tomaram posse na manhã desta segunda-feira (20), em cerimônia realizada no auditório da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

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Os conselheiros exercerão mandato até julho de 2028 e, após a solenidade, elegeram a nova diretoria do colegiado. Mariana Leite Zimermann Araújo foi escolhida como presidente, enquanto Silvana Aparecida Chiusi será vice.

O prefeito Chico Sardelli parabenizou os novos conselheiros.

“O CMDCA é um dos Conselhos mais ativos e participantes da nossa cidade, porque trabalha pensando em uma Americana do futuro. Um Conselho que ajuda a construir políticas públicas, promove a proteção de nossas crianças e adolescentes, especialmente os que se encontram em situação de vulnerabilidade. Este trabalho realizado em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos faz a diferença na vida de muitas famílias, fortalecendo a nossa rede de proteção. Desejo muito sucesso a todos e contem sempre com a Prefeitura de Americana”, disse Chico.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância do colegiado. “É uma alegria participar de mais uma posse do CMDCA, um Conselho tão importante, que exerce a função em prol da garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes. O mundo atual nos traz muitos desafios e essa Secretaria desenvolve este trabalho de defesa das políticas públicas de atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Aos novos conselheiros, desejo um bom trabalho, compromisso e dedicação a esta função tão importante e necessária para as crianças e adolescentes”, afirmou.

A então presidente do CMDCA, Silvana Aparecida Chiusi, fez um balanço do mandato encerrado. “Encerro este mandato com muito aprendizado no enfrentamento dos desafios. Agradeço aos conselheiros, comprometidos com a causa e às parcerias firmadas ao longo do tempo, sempre com o objetivo de proteger nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

Nos últimos dois anos, o Conselho ampliou sua atuação, fortaleceu o controle social, aprimorou os processos de fiscalização e contribuiu para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à infância e à adolescência. Entre os avanços do período estão a aprovação de 51 resoluções, a implementação do Plano Municipal Americana pela Primeira Infância (PAPI), o fortalecimento da articulação com a rede de proteção e o incentivo à transparência e à participação social.

“Cada avanço alcançado foi resultado do trabalho coletivo dos conselheiros, parceiros, entidades, com diálogo, responsabilidade e atuação conjunta entre poder público, sociedade civil, rede de proteção e profissionais que acreditam que a proteção integral deve ser construída diariamente”, destacou Silvana.

Também participaram da cerimônia o vereador Levi Rossi, a diretora da SASDH, Beatriz Betoli Bezerra, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMID), Mariana Zimermann, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), Janaína de Freitas, entre outros convidados.

Novo CMDCA

Os integrantes do Conselho foram nomeados por meio do Decreto nº 13.989, de 14 de julho.

Representantes dos órgãos governamentais

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

Titular: Mariana Leite Zimermann Araújo

Suplente: Janaína de Freitas Oliveira Aline Pereira da Silva

Secretaria de Educação

Titular: Cláudia Elias Neves Grillo

Suplente: Kátia Regina Nielsen

Secretaria de Saúde

Titular: Luciane Gomes da Silva Santos

Suplente: Gabriela Alves de Oliveira

Secretaria de Esportes

Titular: Carlos Eduardo Tamiosso de Freitas

Suplente: Nello Luis Simeoni

Secretaria de Fazenda

Titular: Heberson de Oliveira

Suplente: Angélica Silva Gasque Dizaro

Secretaria de Negócios Jurídicos

Titular: José Francisco Montezelo

Suplente: Estevão Pavan

Secretaria de Cultura e Turismo

Titular: Dorilei Aparecida dos Santos Nobre

Suplente: Denilson Moraes da Silva

Representantes da sociedade civil organizada

Titulares

Cruzada das Senhoras Católicas – Dispensário Santo Antônio

Representante: Paulo Roberto Pereira

Associação de Assistência ao Menor “Fonte de Água Viva”

Representante: Silvana Aparecida Chiusi

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana (APAE)

Representante: Júlia Mariane dos Santos de Souza

Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus (COASSEJE)

Representante: Claudia Ribeiro Bandeira

Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM)

Representante: Isabela Albuquerque Cruz

Associação Brazilian Kids Care

Representante: Cristiana Marques de Freitas

Casa de Dom Bosco

Representante: Marta Rampego Zaramello

Suplentes

Associação Americanense de Acolhimento (AAMA)

Representante: Carla Amanda dos Santos Trindade

Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual (CPC)

Representante: Letícia Bertié da Silva Lopes

Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA)

Representante: Natalia de Almeida Penteado

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