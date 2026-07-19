Equipamento começou a ser utilizado este mês, e ainda passa por ajustes; novo aparelho foi doado à Prefeitura pela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

A população feminina de Hortolândia passa a ser beneficiada com uma grande conquista na rede municipal de saúde. A Prefeitura já começou a utilizar um novo mamógrafo. O aparelho está no CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), unidade ao lado do CEM (Centro de Especialidades Médicas), localizada no Jardim Green Park Residence. O equipamento foi doado pela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A doação foi formalizada em encontro entre o prefeito José Nazareno Zezé Gomes e representantes da igreja, no ano passado.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o mamógrafo já está em funcionamento desde o início deste mês. À medida que é utilizado, o novo equipamento passa por ajustes necessários, mas que não comprometem o atendimento às pacientes. Em razão disso, nessa etapa inicial, são realizados 40 exames por dia, sendo 20 de manhã e 20 à tarde. Após o período de ajustes, previsto para ser concluído ainda este mês, a previsão da Secretaria de Saúde é que o novo equipamento passe a realizar 80 exames por dia.

O novo mamógrafo é digital e de alta tecnologia, sendo um dos modelos mais modernos atualmente existentes. O equipamento proporciona exames com imagens de alta resolução. Sua utilização também oferece mais conforto às pacientes que precisam fazer o exame. O mamógrafo é importante para a detecção precoce de Câncer de Mama.

Uma das mulheres já beneficiadas com o novo equipamento é a autônoma Elaine Cristina da Costa Lima, de 49 anos. Moradora da região da Vila São Pedro, ela era uma das pacientes que aguardava para fazer o exame no CAISM, na tarde desta quinta-feira (16/07).

A paciente conta que tem feito acompanhamento em razão de ter sido detectado um nódulo. Por causa disso, o médico orientou-a a fazer mamografia a cada seis meses.

“Graças a Deus, por enquanto está tudo OK, sem nenhuma alteração. E espero que continue assim. Eu já tinha sido informada pela equipe do CAISM sobre o novo mamógrafo. Para a gente isso é muito bom! Pois precisamos desse equipamento”, destacou a paciente.

OBRA DO CER

Ao lado do CAISM, a Prefeitura de Hortolândia iniciou a construção do novo CER (Centro Especializado em Reabilitação).

Nesta semana, a Prefeitura executa a terraplanagem da área onde o prédio da nova unidade será construída. Também são feitas as demarcações em madeira para a obra do futuro prédio. A estrutura ficará numa área de 5,7 mil m2.

O novo CER terá salas voltadas à recuperação física e intelectual, além de terapias e exames, como audiometria.

De acordo com a Secretaria de Obras, a construção do centro recebe investimentos de aproximadamente R$ 7 milhões do Ministério da Saúde. A previsão é que a obra seja concluída em 20 meses.

A unidade em construção terá como foco a reabilitação física e intelectual, e irá integrar serviços que atualmente são oferecidos em duas outras unidades distintas:

– CIER (Centro Integrado de Educação e Reabilitação) Romildo Pardini, localizado no Jardim Santa Amélia

– CRF (Centro de Reabilitação Física) Mônica Cristina Blanco, que fica no Remanso Campineiro

Na mesma região onde ficará o novo CER já funcionam o CEM (Centro de Especialidades Médicas) e o Caism, além do Hospital Municipal, da sede do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Jardim Terapêutico Querubim, que fica dentro do Espaço Viva Mais, no Jardim Santa Clara do Lago.

Toda essa área é denominada “Vila da Saúde”, para garantir facilidade de acesso para quem precisa de atendimento médico, centralizando numa mesma região os centros especializados.