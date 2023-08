O Portal Novo Momento lançou, nesta sexta-feira, sua primeira edição de jornal impresso. O exemplar já está sendo distribuídos pelas regiões de Americana.

A edição é um especial de aniversário da cidade de Americana e traz, além de números atualizados de áreas como saúde, esporte, segurança pública e infraestrutura, uma linha do tempo contando a história da querida Princesa Tecelã.

