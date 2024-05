À medida que as temperaturas começam a cair, a incidência de resfriados, gripes e outras infecções respiratórias aumentam. Isso porque passamos mais tempo em ambientes fechados, facilitando a disseminação de vírus e bactérias. Por isso, é importante focar na manutenção e fortalecimento do sistema imunológico durante os meses mais frios. “Reforçar a imunidade não apenas ajuda a prevenir doenças, mas também promove uma recuperação mais rápida caso a pessoa fique doente”, coloca o médico nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho Consultivo da Herbalife do Brasil. Confira algumas estratégias que ajudam a fortalecer o sistema imunológico para que você possa desfrutar dos prazeres dessa época com saúde: 1. Garanta uma boa ingestão de vitaminas e minerais Inclua uma variedade de frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Esses alimentos são fontes de nutrientes essenciais para o sistema imunológico, como vitamina C (presente em frutas cítricas), vitamina D (encontrada em peixes gordurosos e ovos), zinco (presentes em carnes, sementes e nozes) e selênio (encontrado em castanhas-do-pará e frutos do mar). “Seu médico ainda pode orientar a suplementação com multivitamínicos caso identifique nos exames ou pela avaliação clínica que os níveis desses nutrientes estão insuficientes”, comenta o nutrólogo. 2. Durma bem O sono adequado é crucial para a regeneração e a função eficiente do sistema imunológico. Procure dormir entre sete e nove horas por noite. A falta de sono pode enfraquecer a resposta imunológica e aumentar as chances de infecções. 3. Pratique exercícios Exercícios moderados praticados com regularidade, como musculação, caminhada, ciclismo ou natação, ajudam a fortalecer o sistema imunológico, uma vez que melhoram a circulação, permitindo que as células e as substâncias do sistema imunológico tenham uma ação mais eficiente. 4. Gerencie o estresse O estresse crônico pode suprimir o sistema imunológico e aumentar o risco de doenças. Por isso, procure maneiras de reduzir o estresse, como praticar meditação, ioga, técnicas de respiração profunda e realizar atividades de lazer. 5. Mantenha-se hidratado Muitas pessoas nem imaginam que existe uma relação entre um corpo bem hidratado e uma boa imunidade. “A hidratação é imprescindível para o bom funcionamento de todos os sistemas do organismo, inclusive o imunológico, já que a água ajuda a transportar nutrientes para as células e a eliminar toxinas do corpo”, explica o nutrólogo. 6. Faça o consumo adequado de proteínas Elas são essenciais para a produção de anticorpos e outras células do sistema imunológico, desempenhando um papel crucial na defesa do organismo contra infecções. Portanto, incluir fontes de proteínas de alta qualidade, como carnes magras, peixes, ovos, legumes e laticínios na dieta ajuda a manter o sistema imunológico forte e eficiente. “O ideal é consumir proteínas ao longo do dia, nas refeições principais e nos lanches. Opte por snacks que forneçam esse nutriente, como barras de proteína e iogurtes, por exemplo, ou shakes proteicos”, ensina o nutrólogo. 7. Evite o consumo exagerado de álcool Bebidas alcoólicas em excesso podem comprometer o sistema imunológico, prejudicando a capacidade do corpo de combater infecções. Isso porque o álcool pode levar à desidratação, interferir na absorção de nutrientes essenciais e afetar negativamente a função dos glóbulos brancos, que são vitais para a resposta imunológica. 8. Cuide da saúde do seu intestino A saúde intestinal é fundamental para a saúde, pois o órgão abriga a microbiota que regula as respostas imunológicas e protege o organismo contra patógenos. Portanto, manter um equilíbrio saudável de bactérias que vivem intestino é crucial para prevenir a disbiose (desequilíbrio desse bioma). “Garantir um bom consumo de fibras é uma das maneiras de alimentar as bactérias benéficas, promovendo uma microbiota equilibrada e fortalecendo a barreira intestinal. Por isso, invista em alimentos ricos nelas ou mesmo em suplementos de fibras”, finaliza Viuniski.