Imagine uma fábrica de aviões, aquelas peças enormes e ainda assim sofrer com a produtividade por conta da demora em encontrar peças. Era o que acontecia com a gigante Airbus. A empresa teve que fazer um estudo completo de como melhorar o processo e encontrou a resposta na tecnologia, mais precisamente no sistema RTLS.

Com a implantação da tecnologia, a fábrica reduziu suas perdas de componentes nas linhas de produção assim que seus galpões começaram a rastrear o que entrava. A solução foi tão eficiente que forçou seu principal fornecedor de peças metálicas a reduzir o tempo de entrega, de 16 para 6 semanas, para acompanhar o novo ritmo estabelecido.

Essa tendência aparece na pesquisa 360 Market Updates sobre o mercado RTLS, mostrando que mostra que a gigante da aviação não está sozinha. O volume investido pelas empresas em localização com este sistema no mercado global era de US$8.106,37 milhões em 2022 e caminha para alcançar a previsão de US$45.134,26 milhões até 2028, principalmente com a adesão de diversas fábricas na Europa e Estados Unidos.

Para Marcelo Lonzetti, Diretor da ztrax e especialista em tecnologia RTLS, a necessidade de adotar sistemas de localização é uma tendência nas grandes fábricas por uma razão simples: a linha de produção precisa ter controle absoluto da localização de cada peça:

“Qualquer atraso no pátio vai causar queda na produção, principalmente em setores que trabalham com grandes volumes de peças. Se perder muito tempo para descobrir a localização exata de cada componente, afetará diretamente a produtividade”, explica Lonzetti.

A adoção de sistemas com o RTLS pode trazer benefícios significativos, como a possibilidade de acompanhar cada etapa do processo produtivo, além de evitar perdas:

“O RTLS pode ser aplicado não apenas nos colaboradores, mas também nos lotes de produtos. Dessa forma, é possível ter um controle preciso do estoque, saber o que foi enviado para os clientes e identificar possíveis falhas no processo”.

Outro ponto da tecnologia é que o sistema independe do tamanho do parque industrial ou do volume, mas sim de quanto é possível controlar no processo, independente do segmento:

“Não saber o status de um determinado produto em produção causa o mesmo transtorno do que não saber em qual galpão está a hélice de um monomotor. O sistema RTLS trabalha na garantia da eficiência, na segurança e na precisão em processos produtivos”, finaliza Marcelo.