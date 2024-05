Quase 300 educadores de Americana participam de palestra sobre educação inclusiva

Mais de 290 profissionais da rede municipal de Educação de Americana e das entidades parceiras conveniadas ao município participaram, na noite de terça-feira (28), da palestra “A educação especial numa perspectiva inclusiva: como fazer acontecer na prática?”, apresentada pela professora doutoranda Maria Sandra de Oliveira, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A atividade foi transmitida pelo canal da secretaria no YouTube e está disponível aos demais educadores.

Maria Sandra de Oliveira é doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, mestre em Educação e pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Faculdade de Educação da universidade. A professora integra o Núcleo de Estudos em Políticas Públicas da Unicamp, que desenvolve um trabalho de qualificação da Educação Infantil na rede municipal, por meio de formações e assessoria, em convênio entre o município e a universidade.

Além dela, a coordenadora do Programa de Estudos de Política Pública para a Educação Infantil e pesquisadora do NEPP, professora doutora Roberta Rocha Borges, também participou do encontro, respondendo às perguntas dos educadores.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, destacou a oportunidade do tema. “A inclusão na Educação é um movimento mundial e, em Americana, não seria diferente. O tema está no material didático distribuído aos educadores e nas palestras organizadas pela Secretaria Municipal de Educação para qualificar ainda mais nossos profissionais, para que Americana conquiste o patamar de qualidade estabelecido pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice Odir Demarchi”, disse.