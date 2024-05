A Panini, renomada editora de quadrinhos e mangás, chega ao mês de maio com seu mais recente lançamento: “Chaos Game”, uma obra empolgante do talentoso mangaká Daiki Yamazaki. Na obra, os leitores serão transportados para uma trama repleta de reviravoltas e busca por justiça. A história segue Ran Suzuki, uma determinada jornalista de uma revista semanal que está em uma cruzada perigosa. Quando ela obtém informações exclusivas sobre as conexões sombrias de um político com o submundo, sua vida é rapidamente colocada em risco. Suzuki logo percebe que há algo ainda mais sinistro à espreita nas sombras e descobre que desvendar a verdade exigirá um preço alto. Com 224 páginas com muita emoção e suspense, a série que já tem 4 volumes e está em andamento, é uma leitura eletrizante. O mangá é uma história com classificação indicativa para maiores de 14 anos que sai pelo selo Planet Mangá da editora. A obra em pré-venda pode ser encontrada em volumes separados no site da Panini e também pela modalidade assinaturas, além de bancas, lojas especializadas e livrarias de todo o país. Confira mais informações sobre a obra: