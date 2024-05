Não é novidade que Campinas tem se destacado nacionalmente como um polo de tecnologia e que consolidou sua posição como um dos principais centros de inovação do Brasil. A cidade é a sétima no país com o maior número de startups. Com 239 empresas inovadoras, Campinas supera até mesmo capitais renomadas por seu ecossistema de inovação, como Florianópolis, Brasília e Recife.

Isso acontece devido à sua capacidade de fomentar um ambiente inovador, atrair e desenvolver talentos. A cidade é uma referência em educação e pesquisa, com instituições de ensino superior de ponta e centros de pesquisa renomados. Isso faz do município um ambiente perfeito para o crescimento e desenvolvimento de negócios disruptivos.

Uma das nossas vocações é, certamente, a produção de software, matéria-prima para a inovação nas empresas. No ano passado, o faturamento do mercado cresceu 13,4% no Brasil e, segundo previsão da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) e da International Data Corporation (IDC), deve crescer 6% em 2024. Esse estudo colocou o Brasil na 10ª posição entre os países com maior investimento em TI, com um total de US$ 49,8 bilhões. Deste total, US$ 15 bilhões foram dedicados ao mercado de software.

Esse impulso no mercado se deve, em boa medida, à aceleração da transformação digital das empresas. Elas entenderam que só poderão se manter competitivas investindo em TI. Isso vem aquecendo o mercado desde a pandemia.

Nesse quesito, novamente Campinas se destaca. Ao lado de Jaguariúna, Campinas é a única cidade fora da Capital a sediar uma empresa, a Logithink, que conquistou o Nível C da Certificação Melhoria de Processo do Software Brasileiro (MPS.BR), concedido pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex).

A certificação, que é referência no mercado nacional e atesta a excelência em desenvolvimento de software e das práticas de qualidade adotadas pelas empresas.

O certificado atesta que os softwares desenvolvidos pela Logithink seguem as melhores práticas internacionais para a melhoria de processos de fabricação de software. Apesar de o selo ser indispensável para que empresas participem de licitações e tomadas de preço de grandes multinacionais, apenas 23 empresas em todo o Brasil possuem o certificado. O fato de duas delas estarem na mesma região reforça a vocação de Campinas como um polo tecnológico de relevância nacional e deixa claro que o município tem um compromisso contínuo com a qualidade e a excelência no desenvolvimento de tecnologia.