São Paulo vira pra cima do Flu de Diniz (2-1)

O São Paulo conseguiu virar pra cima do Fluminense

do técnico Fernando Diniz e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. O Tricolor fez 2 a 1 jogando em casa.

O Flu saiu na frente após gol contra de Igor Vinícius. O gol saiu aos 28′ do primeiro tempo, mas 4 minutos depois o São Paulo já chegava ao empate, com gol de Bobadilla.

Anderson Daronco comunicando para o estádio a falta cometida por Giuliano Galoppo em cima do jogador do Fluminense. Gol anulado com auxilio do VAR.

Após a polêmica, o Tricolor insistiu e marcou com o zagueiro Arboleda, que disputou a bola dentro da pequena área após cobrança de escanteio e chutou para o arco.

