O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana avança com as obras de saneamento da Gruta Dainese, atualmente na Avenida Serra do Mar, no Parque da Liberdade. O trabalho está sendo executado na margem esquerda do córrego. A autarquia atua na instalação do coletor de esgoto na região.

“É uma obra importantíssima para eliminar o despejo de esgoto no lado esquerdo da Gruta, aumentando a qualidade de vida da população. Tudo está seguindo conforme o cronograma, sem intercorrências”, diz o superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli.

Ao todo, serão instalados dois quilômetros de rede de esgoto para elevar o índice de coleta e tratamento no município e recuperar a condição natural da Gruta Dainese.

O investimento nessa fase é de R$ 8,5 milhões, sendo R$ 7,2 milhões do governo federal, por meio do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), e R$ 1,3 milhão do DAE. Ainda na margem esquerda, haverá a instalação de três EEEs (Estações Elevatórias de Esgoto) em linha, com investimento de R$ 1,2 milhão em recursos do DAE.

A primeira etapa foi concluída com investimento de R$ 500 mil e contrapartida da empresa Loteamento Industrial Jair Zanaga para a instalação dos coletores finais do esgoto, desde a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Balsa até a Rua Florindo Cibin. Também já foram instalados coletores e emissários na região dos bairros Jardim da Paz, Parque da Liberdade e Parque Gramado.

A última fase contemplará a margem direita do córrego, com a instalação de coletores e a construção de uma nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) para tratar os resíduos dos bairros Morada do Sol, Parque das Nações e São Roque.