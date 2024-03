• Mestre em Soluções Alternativas de Controvérsias Empresariais na Escola Paulista de Direito;

• Pós-Graduado em Direito e Processo Penal na Universidade Presbiteriana Mackenzie;

• Coordenador e Professor do MBA em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito (EPD);

• Coordenador e Professor da Pós Graduação em Compliance Digital e Segurança da Informação na FADISP;

• Professor de Pós-Graduação das Faculdades FECAP, FIAP e IBTA;

• Advogado recomendado como líder na área de Tecnologia e Telecomunicações pela CHAMBERS América Latina;

• Advogado eleito por seus pares na Best Lawyers Brasil na área da Tecnologia da Informação;

• Vice-Presidente do Conselho de IT Compliance e Educação Digital da Federação de Comércio/SP;

• Diretor do Departamento de Segurança (DESEG) da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e Coordenador do Grupo de Trabalho de Segurança Cibernética;

• Integrante da Câmara de Segurança e Direitos na Internet do Comitê Gestor da Internet no Brasil;

• Secretário da Confederação Israelita do Brasil;

• Coautor dos livros Marco Civil da Internet, Educação Digital e Conciliação, Mediação e Arbitragem.