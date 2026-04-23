A duplicação da passagem sob o Viaduto do Pezão, em Nova Odessa, avança para a reta final. A obra chega para melhorar a mobilidade urbana da região, facilitando o dia a dia de quem circula pelo local.

“Antes, essa passagem era só uma mão de direção. Transtorno diário para os motoristas, demora para chegar ao destino. Mas daqui a pouco, a realidade será bem diferente, com o trânsito fluindo melhor, beneficiando moradores de Nova Odessa, Sumaré e municípios vizinhos”, comentou o deputado estadual Dirceu Dalben.

As obras são executadas pela Rumo Logística. Junto a ex-prefeitos da região, Dalben lutou e defendeu perante o Governo Federal, Tribunal de Contas da União e o Governo Estadual a importância da renovação antecipada da concessão da Malha Ferroviária Paulista (ocorrida em 2020) à Rumo, com a contrapartida da empresa realizar essas obras nos municípios, a fim de solucionar conflitos entre a linha férrea e as vias urbanas.

Rumo

“Foram anos de articulação. Essas obras não caíram do céu, não foi simplesmente bondade da Rumo. Foi parceria, foi diálogo, foi compromisso com as pessoas. Nós lutamos muito e agradeço à Rumo por sempre ter as portas abertas para nós, por entender a necessidade desses investimentos, que vêm acontecendo também em Sumaré, Hortolândia, outros municípios da nossa região e do estado”, reforçou Dalben.

Além da duplicação dessa passagem sob o Viaduto do Pezão, já foi entregue para Nova Odessa uma nova passarela na região central, garantindo mais segurança para os pedestres que atravessam a linha férrea diariamente. A estrutura liga a Praça Central José Gazzetta ao Jardim Flórida.

Criador e coordenador da Frente Parlamentar em Apoio ao Transporte Ferroviário na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Dirceu Dalben segue acompanhando de perto a execução das demais melhorias previstas no contrato da Rumo. Outros viadutos, passagens inferiores e passarelas já foram entregues em cidades como Sumaré, Hortolândia, Bálsamo, Dois Córregos, Indaiatuba, Jales, Catanduva, Fernandópolis, Votuporanga, entre outras.