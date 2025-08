O vice-prefeito de Americana Odir Demarchi (PSD) usou as redes sociais esta segunda-feira para dar um puxão de orelha nos extremistas que, segundo ele, atrasam o crescimento do país.

Fala Odir

“Temos uma cidade pra tocar com vários problemas. Sabemos que não é fácil e temos muitos desafios pela frente como tarifaço. E tem gente que prefere ficar brigando. É muita briga de esquerda e direita, mas o que importa é o Brasil cada vez mais pra frente. Fica aí o meu recado”, disse.

No contexto da fala de Odir pode estar o recente conflito entre o filho do prefeito e Chefe de Gabinete Franco Sardelli (PL) e a vereadora da cidade Professora Juliana (PT). O puxão de orelha tem também um tom de chamar a atenção para o perfil mais ‘molecão’ de Franco. Ele e Juliana devem disputar os votos dos americanenses nas urnas no ano que vem.

