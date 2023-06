Odir toma posse na 2a

Vice-prefeito desde 2021, Odir Demarchi (PL) toma posse e vai ter duas semanas no

comando de Americana. Esta segunda-feira (19), às 8h30, ocorrerá no gabinete da presidência da Câmara o ato de assinatura do termo de posse do vice-prefeito Odir Demarchi, que assumirá a prefeitura de Americana durante a licença do prefeito Chico Sardelli.

Dono de um bar muito concorrido na cidade e campeão de edições de festival Comida de Boteco, Odir foi incentivado a entrar para a política por assessores do ex-prefeito Diego De Nadai (2009-14). Em sua 1a campanha, já se elegeu vereador. Foi candidato a deputado estadual em 18 e ‘assustou’ os favoritos da cidade Chico Sardelli e Cauê Macris.

Com votação de mais de 10 mil votos, OD teve seu nome alçado à força política. O estilo bonachão e emotivo cativou parte do eleitorado e acendeu o alerta em prováveis adversários. Convidado para ser vice na chapa de Sardelli em 2020, foi apontado como um dos fatores para a campanha propositiva, leve e emotiva que levou o então verde para o sonho de comandar a cidade.

Opositores do prefeito Chico ainda enxergam algumas rusgas dentro do governo, mas o que parece acontecer é que o vice segue contemplado e agora terá a experiência de ser prefeito por duas semanas. Vai tratar com os vereadores, conseguir aprovar alguns projetos com caráter mais pessoal e aguardar a volta do titular.

Prefeitura promete contratar psicólogos este ano



O vereador Silvio Dourado (PL) recebeu um ofício da prefeitura de Americana em resposta a um requerimento de sua autoria em que pediu informações sobre a disponibilidade de profissionais psicólogos nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS do município.

No ofício, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliane Munhoz, informa que atualmente existem profissionais atendendo nos CRAS São Manoel, Praia Azul, Mathiensen e Jardim Nossa Senhora Aparecida. Contudo, os CRAS do São Jerônimo e Guanabara não possuem psicólogos para atendimento. Ainda de acordo com a secretária, existe a previsão de contratação para os próximos meses, porém sem data definida.

“Os profissionais de psicologia atuando nos CRAS são de suma importância para atender à população. Lamentamos não termos ainda uma previsão concreta dessa contratação conforme a resposta ao requerimento, pois a demanda pelo serviço vem aumentando constantemente”, enfatizou o vereador.

