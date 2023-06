Feminino Master (35) de Vôlei Americana disputa Liga

O time de voleibol feminino master 35+ de Americana enfrenta

neste domingo (18), às 8 horas, a cidade de Cajamar pela Liga de Vôlei de Vinhedo. Americana será representada pelas atletas Gabriela, Cris, Andressa, Alessandra, Leda, Neivanda, Silmara, Bastos, Erika, Manuela, Kelly e Aleteia.

“Estamos treinando bastante, nos preparando para enfrentar um time forte da Liga e nossas jogadoras estão preparadas. Com certeza vai ser um bom jogo”, disse a técnica, Daniele Costa.

O jogo será na Escola Estadual Patriarca da Independência, à Rua Rui Barbosa, nº 55, Vila Planalto.

LOTERIAS CAIXA SORTEIAM MAIS DE R$ 100 MILHÕES NESTE SÁBADO (17)

Apostas podem ser feitas nas lotéricas, app Loterias e pelo site Loterias Online

As Loterias CAIXA podem pagar mais de R$ 100 milhões neste sábado (17). O concurso 2.602 da Mega-Sena sorteará R$ 51 milhões, enquanto o concurso 56 da +Milionária poderá pagar R$ 50 milhões. Os sorteios serão realizados a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal da CAIXA no YouTube.

LEIA Vale conquista o título do amador da 2ª divisão

Caso apenas um único apostador leve o prêmio de R$ 50 milhões, por exemplo, e aplique o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 357,9 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em embarcações a motor, o valor será suficiente para adquirir 115 lanchas de até R$ 434,8 mil cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Exclusivamente para a Mega-Sena, clientes do banco podem apostar pelo Internet Banking CAIXA. O valor de uma aposta simples da Mega-Sena é de R$ 5. A aposta simples da +Milionária custa R$ 6.

Canais oficiais de apostas :

Os únicos canais autorizados das Loterias CAIXA para venda dos produtos lotéricos e registro das apostas são as mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias CAIXA, o app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android, e o Internet Banking CAIXA, exclusivo para a Mega-Sena e correntistas da CAIXA. O Bolão CAIXA só é comercializado, com toda a segurança e com a entrega do recibo original de cota, nas Lotéricas CAIXA, não estando disponível em canais eletrônicos. Para o Bolão CAIXA, a lotérica poderá cobrar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Verifique os valores das apostas nas lotéricas CAIXA ou no site das Loterias CAIXA.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento