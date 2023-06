Cadelinha salva, passa por transformação e vai pra adoção

Uma cadelinha que passou por transformação depois de

ser salva esta semana em Nova Odessa ainda está para adoção.

Vela abaixo postagem de membros da AAANO (Associação de Amigos dos Animais de Nova Odessa) em páginas do facebook.

ATUALIZANDO DEPOIS DO BANHO DESCOBRIMOS QUE É UMA PRINCESA LINDA!!!!

Urgenteeee cachorro aparentemente abandonado no São Jorge rua São luiz Chora muito tremendo de frio Alguém pode ajudar dar lar temporário?

Bem Estar Animal efetiva adoção de 6 cães em feira

A secretaria de Proteção e Bem Estar Animal de Sumaré efetivou a adoção de seis filhotes de cão em feira realizada no último sábado (10/06). A ação aconteceu na Avenida Rebouças 2057 das 9h às 12h.

Os filhotes adotados já tomam a primeira dose de vacina e tem a castração garantida. Após as etapas para adoção, o tutor assina um termo de adoção.

A secretaria informa que mais sete filhotes estão disponíveis para adoção e, além deles, outros cães e gatos adultos aguardam uma família. Para mais informações os interessados devem entrar em contato pelo telefone: (19) 3828-8451.

Projeto permite o acolhimento de animais em albergues e abrigos emergenciais e pode mudar a realidade do povo em situação de moradia de rua em todo o Estado de São Paulo

O deputado estadual Rafael Saraiva (União/SP) protocolou projeto de lei (PL 858/2023) que poderá poupar a população em situação de moradia de rua dos dias frios e até mesmo do risco de morte. Pelo texto, os albergues e abrigos emergenciais passarão a acolher também os animais de pequeno e médio porte desse público. Centros de serviços, restaurantes comunitários e casas de convivência públicos de todo o Estado também ficam autorizados a receber os animais acompanhados de seus tutores. “Sempre trabalhamos na defesa da causa animal. E ao acolher os companheiros dos abrigados, temos certeza de que estamos poupando a vida de ambos nos dias mais frios”, explica Saraiva.

Em sua maioria cães, esses animais do povo em situação de moradia de rua representam para eles uma garantia de segurança para quando adormecem nas ruas de São Paulo. Para esse público, deixá-los para ter acolhimento não é uma opção. “Tudo aquilo que é para o bem da população em situação de rua e consequentemente para os seus animais também é bem-vindo, é importante, e é uma resposta que humaniza a vida, humaniza o Estado, e humaniza as relações”, registrou o Padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, ao receber em mãos o Projeto de Lei, ressaltando que a medida é urgente e que precisa ser aplicada de imediato, uma vez que os dias de frio já chegaram.

O Projeto de Lei prevê que serão acolhidos animais acompanhados de seus abrigados desde que não ofereçam riscos as outras pessoas do abrigo e a outros animais.

