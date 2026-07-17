onde tomar a melhor sopa nas noites frias de SP

Temporada de Sopas transforma Ypê Lobby Bar em refúgio gastronômico para as noites frias de São Paulo

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Quando as temperaturas caem na capital paulista, poucos programas são tão convidativos quanto uma boa sopa servida em um ambiente elegante, confortável e acolhedor. Pensando nisso, o Ypê Lobby Bar, localizado no Wyndham São Paulo Ibirapuera Convention Plaza Hotel, o segundo maior e mais acolhedor empreendimento da cidade de São Paulo, lança sua tradicional Temporada de Sopas, uma experiência gastronômica criada para aquecer as noites de inverno em um dos endereços mais charmosos de Moema.

Disponível de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 21h, a seleção reúne receitas clássicas assinadas pelo chef Fábio José, responsável também pela gastronomia do Yvá Gastronomia. O cardápio contempla a tradicional Canja de Galinha, o reconfortante Minestrone, e sempre uma terceira opção que é a surpresa do chef. Tudo preparado diariamente com ingredientes selecionados e técnicas que valorizam sabor, aroma e textura.

A experiência vai além dos caldos. Cada serviço é acompanhado por uma cesta de pães artesanais e uma seleção de complementos que permitem ao cliente personalizar sua refeição de acordo com suas preferências. Entre as opções estão croutons crocantes, bacon, queijo parmesão ralado, alho frito, cebolinha e salsinha fresca, ingredientes que acrescentam diferentes camadas de sabor e transformam cada combinação em uma experiência única.

Mais do que uma refeição, a Temporada de Sopas convida o público a desacelerar. Com iluminação suave, mobiliário contemporâneo e uma atmosfera intimista, o Ypê Lobby Bar se consolida como um ponto de encontro ideal para quem deseja encerrar o dia de forma agradável, seja em uma conversa entre amigos, em um encontro a dois ou mesmo em um momento de pausa após a rotina agitada da cidade.

A experiência pode ser complementada por uma carta de vinhos cuidadosamente selecionada, além de drinques autorais criados pelo mixologista Marcelo Prantoni, que harmonizam perfeitamente com os sabores do inverno paulistano. “O inverno tem um forte componente afetivo. As pessoas buscam pratos que tragam conforto e despertem memórias. Nossa proposta foi justamente criar receitas que respeitam a tradição desses clássicos, mas com o cuidado técnico e a apresentação que fazem parte da identidade gastronômica do Ypê e do Yvá. Queremos que cada visitante encontre aqui um momento de acolhimento”, destaca o chef Fábio José.

Inserido no lobby de um dos principais hotéis da capital paulista, o Ypê Lobby Bar vem se consolidando como um espaço que vai além dos hóspedes, atraindo moradores da região e apreciadores da boa gastronomia que buscam experiências diferenciadas sem abrir mão da praticidade. Neste inverno, o convite está feito: escolher uma mesa confortável, brindar a chegada das noites frias e descobrir que, em São Paulo, o calor também pode ser servido em

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