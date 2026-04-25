​Ação da Secretaria de Segurança Pública visa a desarticulação de esquema de furtos e identificar receptadores de fios de cobre no município

​A Secretaria de Segurança Pública de Sumaré deu início, nesta quinta-feira (23), à “Operação Fio da Meada”. A ofensiva estratégica tem como foco principal o combate aos furtos de fiação elétrica e de telefonia, crime que tem causado prejuízos e interrupções de serviços em diversas regiões da cidade.

Além de prender os executores, a operação busca identificar e punir os receptadores desses materiais ilícitos.

​A operação já apresentou resultados imediatos. Durante as diligências do primeiro dia, a Guarda Municipal localizou e deteve um homem em atitude suspeita. Com ele, os agentes encontraram uma mochila, uma faca e diversos metros de cabos recém-cortados.

​Ao ser questionado pela equipe, o indivíduo confessou o crime, admitindo ter utilizado a faca para cortar a fiação. Diante da confissão e do material apreendido, ele foi encaminhado à delegacia de polícia.

​A autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante delito. O indiciado permanece agora à disposição da Justiça e deve responder pelo crime de furto qualificado. Os materiais e a ferramenta utilizada no crime foram apreendidos.

​Como a fiação pertencia à rede de telecomunicações, representantes da empresa Vivo foram acionados. Os dados da companhia foram coletados para a formalização da ocorrência e posterior intimação para o seguimento do processo judicial.

​Segundo a Secretaria de Segurança, a “Operação Fio da Meada” terá continuidade por tempo indeterminado. O objetivo é asfixiar a logística desse tipo de crime, atingindo tanto quem retira o fio dos postes quanto os estabelecimentos que alimentam o ciclo criminoso ao comprar o cobre de origem ilegal.