Presidente da Câmara de Nova Odessa criticou vereador após discussão com prefeito em sessão

O vereador e presidente da Câmara de Nova Odessa, Oséias Jorge (PSD), subiu o tom e criticou o colega André Faganello (Podemos) após a discussão pública com o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) na sessão desta segunda-feira (30).

O chefe do Executivo começou o uso da palavra se posicionando a respeito de denúncias por André Faganello, principalmente uma compra de R$ 500 mil em itens alimentícios em uma padaria de Santa Bárbara e as obras pagas e não executadas de calçamento no município, na qual R$ 4,4 milhões teriam ‘sumido’.

Leitinho disse que realizou sindicâncias e exonerou servidores assim que foram identificadas as irregularidades, encaminhadas ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) após os trabalhos de apuração internos. Mas em dado momento, fez críticas ao parlamentar e houve um intenso bate-boca, com direito a troca de acusações pessoais entre ambos.

Instantes depois da discussão, Oséias utilizou a tribuna livre e passou a criticar o colega de Legislativo. Isso porque Faganello chegou a questionar o presidente da CM, dizendo que ele permitiu ‘de caso pensado’ o uso da tribuna por Leitinho para que ocorressem os ataques ao vereador.

O prefeito chegou a exibir no telão do plenário imagens de um anúncio de imobiliária da casa em que Fagnello mora e seria avaliada em R$ 3,7 milhões, contestando a capacidade dele de adquirir o patrimônio em apenas um ano e meio de vereança.

Discussão

Por sua vez, o vereador disse que adquiriu o imóvel em 2011 e passou a residir no local em 2018, sendo que em todos esses anos ocorre uma natural valorização imobiliária devido às benfeitorias realizadas através de investimentos que ele acumulou por trabalhar desde os 12 anos de idade – hoje tem 48.

Oséias não gostou da contestação de Faganello e argumentou que, como presidente, autorizou o uso da tribuna pelo prefeito. “Ele me pediu pra falar aqui e eu, como presidente, autorizei. Assim como qualquer outras pessoa”, defendeu. Em seguida, disparou: “É comigo que você quer guerra? Então vai ter guerra”.

O chefe do Legislativo acrescentou dizendo que no mandato passado ‘passou maus bocados’ quando Faganello era diretor-geral da Câmara. “Quanta humilhação eu, Márcia (Rebeschini) e o (ex-vereador Professor) Antônio passamos aqui na mão de vocês”, emendou Oséias Jorge.

Na sequência, disse que chegou a ser chamado de “ladrão” em igrejas e a família sofreu com ataques. “Minha esposa chorou no banheiro, minha filha sofria bullying na escola. Falavam: “Seu pai é do P C C'”, acrescentou. “E agora, uma pancadinha que levou já esperneou”, ironizou.

Mais calmou após a sessão, Oséias recebeu a reportagem do Novo Momento e colegas de imprensa. Disse que, assim como ele mesmo fez em relação ao prefeito Leitinho em um passado recente, quando os dois divergiam em várias questões, Faganello deveria “dar dois passos atrás” e abrandar as críticas. “Está demais, indo pro lado pessoal”, finalizou.