O pedreiro J. de Santa Bárbara d’Oeste, que chegou a ser preso no final de semana por ter batido na filha adolescente, disse que tem sido ameaçado depois de reportagem relatar o caso.

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Ele entrou em contato com o NM e contou que a intenção foi apenas dar um corretivo na filha.

“Só dei chineladas, e pode ter certeza que elas doeram mais em mim que nela, minha intenção foi de educar e corrigir.”

Ele contou que pessoas foram até sua casa para ‘tirar satisfação’ e que a situação o tem constrangido a sair de casa. Ele nem tem foi trabalhar esta semana.

Recado do pai da adolescente

“O alerta que deixo não é para os pais se sim pras autoridades que nos dias de hoje interferem até na criação dos filhos. É melhor um pai ou uma mãe corrigir seus filhos com o chinelo hoje, que no futuro a polícia com o cacetete.”