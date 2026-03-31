Vice de Tarcísio vai pro MDB

Atual vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, filiou-se ao MDB neste final de semana. O movimento é uma aposta do governador Tarcísio de Freitas e repete a parceria que deu certo na reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

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Tarcísio foi o maior fiador de Nunes em 2024 e tem no MDB um projeto de parceria duradoura para 2026, 28 e 2030.

Vice com Andia

Na região, o nome que mais deve ganhar com a dobrada Tarcísio/MDB é o do secretário nacional de mobilidade urbana e ex-prefeito de Santa Bárbara, Denis Andia (MDB). O próprio governador tem elogiado Andia publicamente em eventos no interior do estado, mencionando o trabalho conjunto de ambos, como o Trem Intercidades que ligará Campinas a São Paulo.