Outubro Rosa: saúde de servidoras municipais lembrada em Nova Odessa

Prefeito, vice-prefeito, secretário de Saúde e lideranças femininas se unem ao Fundo Social em mais uma ação de conscientização, destacando a prevenção como prioridade

O Paço Municipal de Nova Odessa se tornou palco de mais uma ação prevista na programação do Outubro Rosa no município. Na tarde da última terça-feira (14), servidoras públicas, representantes do Conselho da Mulher e moradoras se reuniram para uma palestra sobre conscientização e prevenção do câncer de mama e do colo do útero, em um evento que contou com a presença do prefeito Claudio José Schooder, o Leitinho, do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, do secretário de Saúde Lucas Bento, da vereadora Priscila Peterlevitz, da presidente do Fundo Social de Solidariedade – que também atua como vice-presidente do Conselho da Mulher –, Rose Miranda, e da presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, Natália Lins.

Organizada pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria de Saúde, a ação reforçou a importância do diagnóstico precoce, do autocuidado e do acesso à informação. “É uma alegria ver tanta gente envolvida numa mesma causa. No Fundo Social e no Conselho da Mulher trabalhamos com um só propósito: cuidar, acolher e fortalecer. Esta palestra é mais uma demonstração de que, quando unimos forças, a conscientização se transforma em ação, e a ação, em resultados que mudam vidas”, ressaltou Rose Miranda.

O prefeito Leitinho enalteceu a iniciativa. “Ver o empenho do Fundo Social, da Secretaria de Saúde e do Conselho dos Direitos da Mulher em promover ações como essa me deixa feliz. Estamos juntos nessa causa, porque cuidar de quem cuida de todos é essencial”, declarou.

O vice-prefeito Mineirinho também reforçou a importância de ações voltadas à saúde da mulher. “A prevenção é a chave para salvar vidas. Apoiamos e estaremos sempre presentes em iniciativas que levem informação, cuidado e esperança às nossas mulheres. Essa é uma bandeira de todos nós”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Lucas Bento, falou sobre a necessidade do autocuidado. “A prevenção é a nossa principal aliada”, frisou ele.

A vereadora Priscila Peterlevitz, também demonstrou seu apoio. “Ações como esta mostram que estamos no caminho certo. Contem comigo para levar esta causa adiante”, disse.

A presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, Natália Lins, destacou a relevância de espaços de diálogo. “Esta palestra é mais um passo para lembrar às mulheres que sua saúde importa e sua vida vale muito”, disse.

A enfermeira Raquel Santos, coordenadora do Pronto Atendimento do Alvorada, conduziu a palestra com uma abordagem didática e sensível. “Conhecer o próprio corpo é o primeiro passo para a prevenção. Queremos que todas saibam que há uma rede de apoio e que os serviços de saúde estão aqui para acolhê-las em todas as fases da vida”, explicou. A atividade foi acompanhada pelo enfermeiro do Hospital Municipal, André Barros.

O evento no Paço integra a programação municipal do Outubro Rosa, que segue ao longo do mês com oferta de exames preventivos, vacinação contra HPV, orientações sobre câncer bucal e outras iniciativas de promoção à saúde. O encerramento será marcado pela Caminhada da6 Conscientização, no dia 25 de outubro, com concentração em frente ao Paço Municipal, a partir das 8h.

