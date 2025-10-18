Tivoli terá nova edição do projeto MovieCOMtodos neste domingo

Sessão inclusiva apresenta o filme “A Casa Mágica da Gabby” com acessibilidade e conforto para todos os públicos

O Tivoli Shopping recebe neste domingo, dia 19, mais uma edição do projeto MovieCOMtodos, iniciativa que reforça o compromisso do centro de compras com a inclusão e o acesso à cultura. A sessão especial terá exibição do filme “A Casa Mágica da Gabby”, a partir das 11h, e tem como objetivo proporcionar a experiência do cinema de forma adaptada, acolhedora e acessível a pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), hipersensibilidade sensorial e demais necessidades específicas.

Durante a exibição, o ambiente da sala é cuidadosamente preparado: o som é mais baixo, as luzes permanecem parcialmente acesas e a plateia é livre para se movimentar, cantar, rir e interagir. Essa ambientação mais tranquila permite que o público se sinta à vontade, respeitando os diferentes ritmos e formas de expressão de cada um.

O filme acompanha a história de Gabby, uma jovem cheia de imaginação, que embarca em uma viagem inesquecível ao lado da avó, Gigi. Ao chegar à cidade encantada de Cat Francisco, Gabby descobre que sua preciosa casa de bonecas caiu nas mãos da excêntrica Senhora Vera, a senhora dos gatos. Determinada a recuperá-la, ela reúne seus amigos – os Gabby Cats – para uma jornada repleta de música, aventuras e lições sobre amizade, coragem e amor.

Cinema inclusivo e transformador

O MovieCOMtodos é um projeto nacional da rede Moviecom que busca democratizar o acesso à sétima arte, garantindo que o cinema seja um espaço verdadeiramente para todos.

“A cada edição, percebemos o quanto o cinema pode ser uma ferramenta de inclusão e convivência. O Tivoli se orgulha em apoiar uma iniciativa tão importante, que transforma um momento de lazer em uma experiência de acolhimento e empatia”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Para as sessões do MovieCOMtodos, os ingressos são vendidos a preços acessíveis, visando ampliar o acesso ao entretenimento de qualidade e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.moviecom.com.br/cinema/sta-barbara-doeste-tivoli/venda ou diretamente na bilheteria do cinema.

🎟️ Serviço

MovieCOMTodos – A Casa Mágica de Gabby

📅 Domingo, 19 de outubro de 2025

🕚 Horário: 11h

📍 Local: Moviecom | Tivoli Shopping