Supermercados Pague Menos abre vagas para Analista Fiscal e Analista Contábil em Santa Bárbara d’Oeste

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Rede busca profissionais para áreas estratégicas e oferece pacote de benefícios, oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional

O Supermercados Pague Menos está com oportunidades abertas para profissionais que desejam construir carreira em uma das maiores redes supermercadistas do estado de São Paulo. As vagas são para os cargos de Analista Fiscal e Analista Contábil, com atuação presencial em Santa Bárbara d’Oeste (SP).

As posições integram áreas estratégicas da empresa e representam uma excelente oportunidade para profissionais que buscam novos desafios, desenvolvimento contínuo e participação ativa em projetos que contribuem diretamente para o crescimento e a modernização dos processos corporativos da Rede.

Vaga: Analista Contábil

O profissional será responsável por atividades como análises e conciliações contábeis, elaboração de demonstrações financeiras e relatórios gerenciais, participação nos fechamentos mensais, trimestrais e anuais, além do suporte a auditorias internas e externas e rotinas relacionadas à legislação tributária.

Requisitos:

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis;

Registro ativo no CRC;

Experiência de 3 a 5 anos na área contábil;

Conhecimento em práticas contábeis, legislação tributária e normas vigentes;

Habilidade em análise de dados e resolução de problemas;

Conhecimento em sistemas de gestão e escrituração contábil;

Disponibilidade para atuação presencial em Santa Bárbara d’Oeste.

Diferenciais:

Experiência com sistemas ERP;

Vivência em auditorias e controles internos;

Certificações profissionais;

Experiência em empresas de diferentes segmentos.

Vaga: Analista Fiscal

Entre as principais responsabilidades estão a apuração de impostos, fechamento fiscal mensal, entrega de obrigações acessórias, conferência de tributos retidos na fonte, análise de documentos fiscais, conciliações tributárias e suporte a auditorias e fiscalizações.

Requisitos:

Formação em Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;

Experiência na área fiscal;

Conhecimento em SPED Fiscal, ICMS e IPI;

Excel intermediário;

Disponibilidade para atuação presencial em Santa Bárbara d’Oeste.

Diferenciais:

Experiência com SAP ou outros sistemas ERP;

Vivência em empresas de médio ou grande porte tributadas pelo Lucro Real.

Benefícios oferecidos

Além da oportunidade de atuar em uma empresa em constante crescimento, os profissionais contratados terão acesso a um amplo pacote de benefícios, que inclui:

Vale-alimentação de até R$ 424;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Cartão compras;

Empréstimo consignado;

Seguro de vida;

Transporte fretado ou reembolso por deslocamento;

Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

Bônus por produtividade para setores elegíveis;

Programa de indicação de talentos “Indica Aí”.

Desenvolvimento e crescimento profissional

Com uma cultura organizacional baseada na valorização das pessoas, no respeito e no desenvolvimento profissional, o Supermercados Pague Menos investe continuamente na capacitação técnica, formação de lideranças e na criação de oportunidades de crescimento interno.

Os interessados podem acompanhar as oportunidades e cadastrar seus currículos por meio do site oficial do Supermercados Pague Menos (https://www.superpaguemenos.com.br/vagas/s) e também pelo perfil institucional da empresa no LinkedIn. Com um robusto plano de expansão e investimentos contínuos em suas operações, a Rede segue ampliando oportunidades e fortalecendo sua atuação no varejo alimentar regional.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 30 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 39 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m², e uma Central de Panificação, em Nova Odessa. Com mais de oito mil colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!

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