ao líder Botafogo, que goleou o Bahia mais cedo por 3 a 0.

Veiga, cobrando falta, marcou o único gol do jogo. O Botafogo chegou aos 51 pontos e o Verdão pulou para a segunda posição, com 40 pontos.

O Vasco reclamou de anulação de um gol feita pelo VAR.

Ainda no primeiro tempo da partida, Paulinho marcou belo gol ao chutar de fora da área. No entanto, orientado por Igor Junio Benevenuto de Oliveira, responsável pelo VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio anulou o lance por impedimento na origem da jogada.

POLÊMICA- Leia nota do Vasco

O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho, na partida deste domingo (27/08), diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado.