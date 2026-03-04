O Palmeiras venceu o Novorizontino por um a zero no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2026. Único gol do jogo foi marcado pelo argentino Flaco Lopez ainda no primeiro tempo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele recebeu a bola na entrada e chutou. Mesmo a bola indo fraca, ela pegou efeito e enganou o goleiro.

Palmeiras criou, mas não marcou

Também na primeira etapa, o time do interior teve um pênalti ao seu favor, mas o goleiro do Verdão Carlos Miguel defendeu a batida.

O jogo seguiu com a tônica de Palmeiras no ataque e Novorizontino se defendendo.

Na segunda etapa, o zagueiro Gustavo Gomes chegou a marcar um belo gol aproveitando o cruzamento na área.

Mas a revisão do VAR deu impedimento indicando que Gomes estava centímetros à frente dos zagueiros novorizontinos no momento do cruzamento.

JOGA PELO EMPATE- A partida da volta acontece no domingo e o alviverde joga pelo empate. O jogo acontece no acanhado estádio do Novorizontino.

Leia + sobre esportes