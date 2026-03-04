O União Barbarense passou com tranquilidade pelo lanterna da Série A3 União Suzano e se aproximou de garantir a vaga da 2a fase do torneio.

Com o resultado, o time de Santa Bárbara D’Oeste chegou à terceira vitória consecutiva, foi a 19 pontos e saltou para a quinta colocação, abrindo quatro de vantagem para o União São João, primeiro time fora do G8.

Do outro lado, o Javali chegou à oitava derrota em 11 jogos, parou em cinco e se manteve na lanterna do Paulistão.

1o gol do União Barbarense

Quando parecia que o jogo iria para o intervalo em 0 a 0, aos 44, Fabrício cruzou na medida para Vitor Felipe, que apareceu na área como fator surpresa, livre, e de cabeça, mandou para o fundo do gol, levando o Leão em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o UAB passou a dominar mais a partida, mas sem conseguir criar com objetividade. Entretanto, a insistência do time da casa surtiu efeito. Aos 30, Markson recebeu na entrada da área e tocou de cavadinha para Daniel Cruz, que de primeira, ampliou a vantagem para o Leão.

Nos minutos finais, o Leão da 13 ainda seguiu pressionando, e se consagrou. Aos 47, Ricardinho recebeu na entrada da área, cortou para a esquerda e mandou uma bomba no ângulo, sem chances para Cléber, garantindo a vitória pra o União Barbarense.

JOGO NO SÁBADO- às 15h, o União Barbarense visita o Desportivo Brasil, no Ernesto Rocco.

