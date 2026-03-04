A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove, ao longo do mês de março, a edição 2026 do SBO Por Elas, em alusão ao Mês da Mulher, com uma programação gratuita voltada ao cuidado, fortalecimento e inspiração das mulheres e de suas famílias.

As atividades acontecerão entre os dias 7 e 28 de março, em diferentes locais da cidade, reunindo mutirão de exames e ações de saúde, bem-estar, orientação, esporte, cultura e lazer. A série de eventos é promovida pelo Fundo Social de Solidariedade junto a diversas secretarias municipais, entidades e parceiros.

A abertura oficial do SBO Por Elas acontece no próximo sábado (7), das 8 às 13 horas, no Centro de Referência em Saúde da Mulher, na região central, com uma grande ação integrada que contará com serviços de saúde, atendimentos de orientação, atividades físicas, música ao vivo e recreação infantil.

Entre os serviços oferecidos estão solicitação e agendamento de mamografia, coleta de papanicolau, testes rápidos de HIV, Hepatite B e C e sífilis, aferição de pressão arterial e glicemia, orientação nutricional, saúde bucal, serviços de beleza, além de palestra voltada ao empoderamento feminino.

O prefeito Rafael Piovezan destacou a importância da iniciativa como política pública de valorização da mulher. “O SBO Por Elas é uma ação construída com muito cuidado e sensibilidade, que reúne diversas áreas da Prefeitura e parceiros para promover informação, acolhimento e qualidade de vida. É um evento que, em sua segunda edição, reforça o nosso compromisso com o protagonismo, os direitos e a saúde das mulheres. Teremos mais de 3 mil exames sendo realizados para atender as mulheres aqui na nossa cidade”, afirmou.

A programação segue ao longo do mês com palestras temáticas, atividades físicas em espaços públicos, ações de saúde em equipamentos municipais e encontros voltados à orientação sobre direitos, saúde mental e qualidade de vida.

Entre os destaques estão palestras na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); aulão esportivo do QualiVida na Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa; encontro na Casa de Maria, no Planalto do Sol II; ações no Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola; e a tradicional caminhada de encerramento, no dia 28 de março, com saída do Santa Bárbara Mall até o Parque dos Ipês, que terá atividades e serviços gratuitos.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, ressaltou o caráter acolhedor e transformador do SBO Por Elas. “Pensamos em uma programação que dialoga com as necessidades reais das mulheres, oferecendo cuidado, informação e oportunidades de fortalecimento. O SBO Por Elas é um convite para que cada mulher se coloque como prioridade e saiba que pode contar com uma rede de apoio”, disse.

Além das atividades abertas ao público, o SBO Por Elas contará com ações educativas intensificadas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), com rodas de conversa, orientações em salas de espera, grupos temáticos e ambientação especial das unidades, abordando temas como autocuidado, prevenção do câncer, saúde mental, planejamento familiar e hábitos de vida saudáveis.

O SBO por Elas é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Promoção Social, Saúde, Governo, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação, Cultura e Turismo e Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil).

Também tem parceria com a FHO (Fundação Hermínio Ometto), ETEC “Professor Doutor José Dagnoni” – curso Técnico de Enfermagem, FAM (Faculdade de Americana), Colégio Ideal, Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher (CMPDM), Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição, Delegacia de Defesa da Mulher, 126ª Subseção da OAB em Santa Bárbara d’Oeste, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste), Casa de Maria, SENAI, Santa Bárbara Mall, Academia Hashtag, Brait Sempre Tem, Mercadão da Cidade, Amigos do Flashback, Extreme Racing, Ótica Pires, Bella Pane Pães e Doces, Dequero Frutas, Beleza com Propósito, Mary Kay – Daniela da Cruz Gabriel, Aline Letícia Cruz Furio – consultora de beleza, Andressa Rodrigues da Silva – design de sobrancelha, Simba Kids e as psicólogas Marília Gabriela Pohl e Neusa Strambek.

Veja a programação do SBO Por Elas

Sábado, 7 de março, das 8 às 13 horas

Local: Centro de Referência em Saúde da Mulher (Rua Floriano Peixoto, 780, Centro)

Programação | Atividades e serviços

Aula de alongamento com o programa QualiVida (8h)

Café da manhã (Bella Pane)

Orquestra Feminina de Viola Caipira

Música ao vivo (Rose Grillo)

Solicitação de mamografia

Aferição de pressão arterial e glicemia capilar (ETEC “José Dagnoni”)

Cálculo de IMC e orientação nutricional

Testes rápidos de HIV, Hepatite B e C e Sífilis

Coleta de papanicolau

Avaliação da saúde bucal

Revitalização facial (FAM)

Design de sobrancelhas (Andressa Rodrigues da Silva)

Cabelo e tranças (Beleza com Propósito)

Maquiagem (Mary Kay – Daniela da Cruz Gabriel)

Consultoria de beleza (Aline Letícia Cruz Furio)

Recreação com crianças (Serviço Imaculada)

Palestra “Empoderamento Feminino” (Marília Gabriela Pohl – psicóloga)

Consulta de CPF e serviços (ACISB)

Cursos gratuitos (SENAI)

Direitos e acolhimento da mulher (CMPDM/Anjo da Guarda/OAB)

Informações sobre vestibular Univesp



Sexta-feira, 13 de março, às 15h

Local: Sede da OAB em Santa Bárbara d’Oeste (Avenida Prefeito José Maria de Araújo Júnior, 765 – Jardim Firenze)

Palestra com a nutricionista Júlia Lucchini – Menopausa e nutrição

Inscrições gratuitas pelo WhatsApp (19) 99903-5673

Sábado, 14 de março, às 8h

Local: Praça Rossi Armênio – Jardim Europa

Aulão de condicionamento físico – Programa QualiVida

Sexta-feira, 20 de março, às 19h

Local: Casa de Maria (Rua Mococa, 510 – Planalto do Sol II)

Palestras

Leonardo de Freitas Silva, delegado titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santa Bárbara

Mayne Hortense, advogada especialista em direito de família e sucessões

Neusa Strambek, neuropsicóloga e psicóloga clínica

Participação ainda da Secretaria Municipal de Promoção Social, do Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição e do projeto Anjo da Guarda da Mulher, da GCM (Guarda Civil Municipal)

Sábado, 21 de março, das 8 às 13 horas

Local: Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola (Rua do Couro, 725)

Aulão de alongamento com o programa QualiVida

Solicitação de mamografia

Coleta de papanicolau

Testes rápidos de HIV, Hepatite B e C e Sífilis

Sábado, 28 de março, das 7h30 às 11h

Locais: Santa Bárbara Mall (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1.102 – Jardim Belo Horizonte) e Parque dos Ipês (Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte)

Caminhada de 3km

7h30 | Concentração no Santa Bárbara Mall (retirada de camisetas por ordem de chegada e mediante doação de 1 litro de leite para o Fundo Social)

7h45 | Aquecimento às 7h45 (Academia Hashtag)

8h | Saída da Caminhada até o Parque dos Ipês



Parque dos Ipês



Recepção com frutas e água

Espaço QualiVida com aula de dança – Hashtag (8h40) e passinho – Amigos do Flashback (9h30)

Recreação infantil – Serviço Imaculada

Oferta de serviços pela FHO (Fundação Hermínio Ometto)

Serviço de higienização de óculos com a Ótica Pires

Balança de bioimpedância (Academia Hashtag)

Food Trucks

