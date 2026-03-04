Sicário, o agente e ‘espião’ de Daniel Vorcaro, morreu no começo da noite desta quarta-feira em Belo Horizonte. Mais cedo, ele foi levado para o hospital porque teria tentado dar fim à própria vida. Ele teve morte encefálica na noite desta quarta-feira (4/3). Antes ele tinha sido foi levado para o Hospital João XXIII.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A informação foi confirmada por pessoa próxima à família.

Sicário atendido pela PF

A Polícia Federal (PF) informou nesta quarta-feira (4) que Luiz Phillipi Mourão, conhecido como Sicário, preso na terceira fase da Operação Compliance Zero, tentou atentar contra a própria vida na carceragem da superintendência da corporação em Minas Gerais.

A PF informou que Mourão foi reanimado pelos policiais responsáveis pela custódia e recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, ele foi encaminhado para um hospital. Um processo interno para esclarecer as circunstâncias do fato será aberto.

De acordo com as investigações, Luiz Phillipi autuava como ajudante do banqueiro Daniel Vorcaro, que também foi preso na manhã de hoje. Ele seria responsável pelo monitoramento e obtenção de informações sigilosas de pessoas consideradas adversárias dos interesses do banqueiro.

Leia Mais notícias do Brasil