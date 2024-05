Palmeiras se despede de Endrick, ídolo vai pro Real

Em jogo que marcou a despedida de Endrick, o Palmeiras empatou

por 0 a 0 com o San Lorenzo-ARG, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, em duelo válido pela CONMEBOL Libertadores – o Verdão terminou a fase de grupos da atual edição do torneio na liderança do Grupo F com 14 pontos conquistados, seguido pelo próprio time argentino, com oito.

O Verdão está invicto há 19 jogos como mandante pela Libertadores, desde maio de 2021, com 12 vitórias e sete empates, e há oito jogos como visitante, desde maio de 2023, com seis vitórias e dois empates.

No geral, ostenta a maior série invicta da atualidade na competição, com 17 partidas sem derrota, seguido pelo Fluminense, com 14 (o recorde histórico pertence ao próprio Palmeiras e ao Atlético-MG, com 18). Independentemente do mando, são apenas quatro derrotas nas últimas 56 partidas pela Libertadores, com 38 vitórias e 14 empates.

No Allianz Parque, o Palmeiras segue invicto em 2024. No total, são nove jogos, com sete triunfos e dois empates.

MARCAS COLETIVAS E INDIVIDUAIS

> A comissão técnica portuguesa completou 50 jogos de Libertadores pelo Palmeiras (soma 33 vitórias, 13 empates e apenas quatro derrotas) e, de quebra, se isolou como recordista de jogos consecutivos na história do clube (atualmente, Abel Ferreira, João Martins e Vitor Castanheira somam, juntos, 284 duelos, um a mais do que a comissão comandada por Oswaldo Brandão entre 1971 e 1975).

> No clube desde 2018, Gustavo Gómez completou 300 partidas pelo Palmeiras (é o quarto do elenco com mais jogos, atrás apenas de Dudu, Weverton e Marcos Rocha).

> No clube desde 2020, Rony completou 250 partidas pelo Palmeiras (é o nono do elenco com mais jogos, atrás de Dudu, Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Zé Rafael, Mayke e Luan).

