Depois de deixar o governo, Rafael Virginelli decidiu

deixar também o PP, partido onde estava filiado de olho nas eleições deste ano em Sumaré. Ele enviu carta a amigos e vereadores e indicou que vai deixar o grupo do prefeito Luiz Dalben e do pré-candidato Éder Dalben.

Virginelli escreveu uma carta de despedida que circulou nos meios políticos da cidade e foi vista como despedida do time Dalben. Ele estava cotado para vir candidato a prefeito mas teria sido preterido com o time fechado do prefeito com Éder Dalben prefeito e o vereador Silvio Coltro vice.

Leia + sobre política regional

Veja abaixo a nova carta que circula nos meios políticos da cidade

ATENÇÃO🚨🚨

Olá meus amigos Progressistas, espero encontrá-los bem!! Estou passando para comunicar minha saída do Partido , quero agradecer a cada um de vocês pela acolhida, carinho e confiança. Qualquer dúvida e andamento do Partido procure nosso Prefeito Luiz Dalben, nosso querido Eder do Dalben e Ricardo Zequin. Foi uma honra e prazer estar com vocês. Desejo sucesso nessa jornada e que vocês alcancem o objetivo. Deus os abençoe grandemente. Forte abraço do amigo Virginelli

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP